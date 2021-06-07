Красота и уют из пластиковых труб – своими руками: практичные идеи для дома и сада с фото

Пластиковые трубы – вполне бюджетный материал для весьма полезных самоделок. Из нескольких труб получатся классные стулья, кашпо, ограждение, а то и система полива.
Усилий придется приложить минимум. А в результате получите расхламленный двор и оригинальные вещи, которые оценят и все ваши домашние, и гости.
Интересно: Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
Стулья из пластиковых труб
Фото pinterest
Кашпо для уличных вазонов
Фото pinterest
Сушилка для белья
Фото pinterestХотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и приготовьте оригинальный коктейль, который сделает ваш вечер по-настоящему теплым!
Подставка для ноутбука
Фото pinterest
Книжная полка
Фото pinterest
И еще: Красота из старых железных цистерн: 15 идей для использования в интерьере и во дворе
Удобная система полива
Фото ydachadacha
Ограждение для террасы
Фото pinterest
Подставки для цветочных горшков
Фото pinterest
Подставка для карандашей, ручек и прочих канцелярских мелочей
Фото pinterest