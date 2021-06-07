Как избавиться от вредных насекомых в доме: универсальное народное средство

Вместе с нежным летним воздухом в открытые окна наших домов стали проникать комары и прочие насекомые, доставляющие нам немалый дисфкомфорт в теплый сезон... Лето только началось, а вы уже устали испытывать против крылатых кровопийц магазинные спреи? Так, может, пора вспомнить о действенном народном средстве?
В его составе лишь два ингредиента, а результат – просто невероятный! Благодаря этому средству вы избавитесь не только от комаров, но и от муравьев и даже тараканов.
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Простое народное средство для борьбы с насекомыми
Для приготовления такого средства понадобится лишь два основных компонента: обычный белый уксус, а также палочки корицы.
Белый уксус имеет большое содержание уксусной кислоты, благодаря чему он является бактерицидным и дезинфицирующим. Кроме этого, он имеет неприятный запах, который очень не любят комары.
Корица обладает антибактериальным и противогрибковым действием, а также отличается специфическим ароматом. Он неприятный практически всем насекомым, которые поселяются дома.
Все вредные насекомые не любят аромат корицы / Фото VkazivkaНе ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.
Ингредиенты для приготовления средства
Для приготовления народного средства от вредных насекомых и комаров вам понадобятся:
- 2 палочки корицы,
- 0,5 литра белого уксуса,
- 100 миллилитров воды,
- 10 капель моющего средства.
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Как приготовить средство для борьбы с вредными насекомыми
1. На первом этапе приготовления средства в бутылку с пульверизатором нужно поместить все ингредиенты и тщательно их перемешать.
2. Оставить средство настояться в течение одного-двух дней.
3. Полученный раствор из пульверизатора разбрызгать в местах, где больше всего насекомых. Если хотите, чтобы в комнату не влетали комары, брызгайте средство просто в воздух.
Для разбрызгивания средства используйте пульверизатор / Фото Sp-smen