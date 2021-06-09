Как из старых джинсов сделать крутую сумку: пошаговая инструкция

Как ни жаль, но джинсы со временем изнашиваются. И что делать с любимой вещью? Выбросить? Нет! Лучше превратите их в классную сумку.

Получится трендово и очень функционально! Вот подробная инструкция.

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Для пошива сумки вам понадобятся:

старые джинсы,

тонкий ремешок,

игла и нить,

ножницы.

Процесс превращения джинсов на сумку

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Сначала понадобятся старые широкие джинсы. Нужно отрезать нижнюю часть колошвы. Размеры зависят от того, насколько длинную вы хотите получить сумку.

Также понадобится тонкий ремешок. Нужно отрезать часть ремешка с пряжкой, сделать два куска без дыр и оставить длинную часть с дырками. Именно так, как показано на фото.

Фото 1001ideias

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На втором этапе на джинсовую основу кладем ремешок с дырками и аккуратно его пришиваем.

Фото 1001ideias

После этого на ремешок с дырками стоит пришить маленький кусок, отрезанный на первом этапе. Делайте это так, как показано на фото.

Фото 1001ideias

Далее джинсовую основу выворачиваем и просовываем ремешок с пряжкой. Внимательно повторите все действия, показанные на фото.

Фото 1001ideias

Теперь аккуратно зашиваем низ колошвы вместе с ремешком.

Фото 1001ideias

Выверните изделие и пришейте еще один кусок ремня. Сумку готова!

Фото 1001ideias