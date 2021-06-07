Мы подобрали 9 идей, как превратить старый свитер в супермодную обновку. Даже Диор бы позавидовал!

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Стильные подушки

Подушка со свитера – это не только практично, но и модно. Такую оригинальную подушку можно сделать из любой вязаной вещи.



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Крутая сумка

Если вы любите вязаные сумки, но так и не осилили премудрость вязания, возьмите за основу старый свитер. Мастер-класс на тему, как свитер превращается в сумку можно найти на просторах интернета.



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Модный браслет

Совсем просто. Возьмите любой пластиковый браслет и оберните его полоской вязаной ткани. Зашейте изнутри. Носите с удовольствием.



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Декор цветочных горшков

Из остатков свитера можно сделать декор для цветочных горшков. Одетых вазонов точно ни у кого нет.



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Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Оформление подсвечников, ваз, стаканов и кружек

По аналогии с цветочными горшками, рукавами от поношенных свитеров можно оформить подсвечники, вазы, кружки, стаканы для карандашей.



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Чехол для ноутбука

Чехол, сшитый из двух лоскутков старого свитера, можно сделать как для ноутбука, так и для планшета или смартфона. А чтобы шерсть была плотнее и держала форму, постирайте свитер в горячей воде – сядет.



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Оригинальный абажур

Стильный абажур одетый в старый свитер вряд ли вы где-то встретите. Как минимум стильно.



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Лежак для домашнего питомца

Подарите своему домашнему любимцу уютный лежак. Свитер, синтепон и немного терпения – вот и все инвестиции в подарок для четвероногого друга.



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Гетры

Стильно. И совсем не обязательно их покупать. Можно связать. Или отрезать у старого свитера рукава и подшить место среза, чтобы край не портить.



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