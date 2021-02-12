На улице сугробы снега, а под ногами потрескивает мороз. В такую непогоду не хочется никуда и носа показывать. Но приближается День Всех Влюбленных, и так хочется порадовать любимых чем-то необычным. Однако не торопитесь расстраиваться, ведь поразить свою половинку можно и не выходя из дома. Ловите рецепт вкусных коктейлей из Soplica, которые согреют и подарят праздничное настроение.

Как романтично встретить День святого Валентина, когда за окном лютует холод, а снежные заносы усложнили походы в кино или ресторан? На самом деле не нужно ничего грандиозного – достаточно устроить уютный вечер вдвоем с мягким пледом и согревающими коктейлями на основе Soplica, которые легко приготовить дома. Такой сюрприз приятно удивит ваших любимых и сделает ваш вечер по-настоящему теплым. Коктейль "Egg-nog" Рецепт коктейля Egg-nog / Soplica Ингредиенты: молоко (сливки 10-20%) – 300 мл

Soplica Лесной орех – 100 мл

– 100 мл куриные яйца – 2 шт.

сахар-1 чайная ложка

корица – 1 палочка

мускатный орех – 1 щепотка

ванилин – 1 щепотка Приготовление: Добавьте сахар и ванилин в выбитые яйца. Взбейте веничком или в блендере до однородной массы. Влейте холодное молоко и перемешайте. Перелейте смесь в кастрюлю и добавьте корицу. Проварите напиток 15-20 минут на слабом огне, помешивая венчиком и не доводя до кипения, пока он не начнет густеть. Снимите кастрюлю с огня, затем перемешивайте еще 2-3 минуты. Добавьте Soplica Лесной орех, постоянно перемешивая коктейль. Посыпьте готовый "Egg-nog" мускатным орехом, разлейте в чашки и подавайте к столу. Коктейль "Polish Coffee" Рецепт коктейля Polish Coffee / Soplica Ингредиенты: Soplica Слива – 50 мл

– 50 мл кофе – 60 мл

сахарный сироп – 10 мл

Сливки – 20 мл

чернослив для украшения Приготовление: Налейте в подогретый стакан горячий кофе на 3/4. Добавьте сахарный сироп и перемешайте, пока он полностью не растворится. Налейте Soplica Слива и перемешайте коктейльной ложкой. Заполните стакан до краев взбитыми сливками и украсьте черносливом. Подавайте горячим. Коктейль "Лимонный грог" Рецепт коктейля Лимонний грог / Soplica Ингредиенты: крепкий чай – 400 мл

Soplica Лимон-Мята 100 мл

100 мл лайм – 1 шт.

палочка корицы Приготовление: Влейте Soplica в свежезаваренный горячий чай и размешайте. Разлейте горячий напиток по стаканам и украсьте корицей и спиралью из лайма. Готово! Наслаждайтесь невероятным вкусом коктейлей из Soplica. Главный ингредиент можно приобрести здесь.

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