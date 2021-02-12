Рецепты вкусных коктейлей из Soplica, которые согреют вас в День влюбленных
На улице сугробы снега, а под ногами потрескивает мороз. В такую непогоду не хочется никуда и носа показывать. Но приближается День Всех Влюбленных, и так хочется порадовать любимых чем-то необычным. Однако не торопитесь расстраиваться, ведь поразить свою половинку можно и не выходя из дома. Ловите рецепт вкусных коктейлей из Soplica, которые согреют и подарят праздничное настроение.
Как романтично встретить День святого Валентина, когда за окном лютует холод, а снежные заносы усложнили походы в кино или ресторан? На самом деле не нужно ничего грандиозного – достаточно устроить уютный вечер вдвоем с мягким пледом и согревающими коктейлями на основе Soplica, которые легко приготовить дома. Такой сюрприз приятно удивит ваших любимых и сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
Коктейль "Egg-nog"
Рецепт коктейля Egg-nog / Soplica
Приготовление:
- Добавьте сахар и ванилин в выбитые яйца.
- Взбейте веничком или в блендере до однородной массы.
- Влейте холодное молоко и перемешайте.
- Перелейте смесь в кастрюлю и добавьте корицу.
- Проварите напиток 15-20 минут на слабом огне, помешивая венчиком и не доводя до кипения, пока он не начнет густеть.
- Снимите кастрюлю с огня, затем перемешивайте еще 2-3 минуты.
- Добавьте Soplica Лесной орех, постоянно перемешивая коктейль.
- Посыпьте готовый "Egg-nog" мускатным орехом, разлейте в чашки и подавайте к столу.
Коктейль "Polish Coffee"
Рецепт коктейля Polish Coffee / Soplica
Приготовление:
- Налейте в подогретый стакан горячий кофе на 3/4.
- Добавьте сахарный сироп и перемешайте, пока он полностью не растворится.
- Налейте Soplica Слива и перемешайте коктейльной ложкой.
- Заполните стакан до краев взбитыми сливками и украсьте черносливом.
- Подавайте горячим.
Коктейль "Лимонный грог"
Рецепт коктейля Лимонний грог / Soplica
Приготовление:
- Влейте Soplica в свежезаваренный горячий чай и размешайте.
- Разлейте горячий напиток по стаканам и украсьте корицей и спиралью из лайма.
Готово! Наслаждайтесь невероятным вкусом коктейлей из Soplica.
Теплого и уютного Дня святого Валентина вам!
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