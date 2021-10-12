Создание рисовых картин уже стало традиционным для села и получило название "Танбо-арт" – "искусство на рисовом поле".

Примерно с середины июня в Инакадате, расположенном в префектуре Аомори, начинается работа над масштабным творческим проектом – огромными картинами из рисовых посевов. Ежегодно произведения искусства имеют новую тематику и стиль.

Как началась традиция "Танбо-арт" начался в деревне еще в 1993 году. Таким способом жители Инакадате решили уменьшить долг населенного пункта и привлечь туристов. Над первым проектом работали художники и фермеры со всей округи. Их первым творением стала гора Иваки, которую изобразили благодаря разноцветным рисовым посевам.



Гора Иваки – первое творение крестьян из рисовых посевов / Фото из Фейсбука села Инакадате

Несмотря на интересную идею, "рисовое искусство" не смогло сразу привлечь туристов в Инакадате. Первое изображение горы было достаточно схематичным и слишком простым, чтобы заинтересовать людей.

Тогда жители села решили делать более сложные рисунки и улучшать технику "танбо-арта" ежегодно. Кроме того, они начали создавать изображения на темы, которые могут узнать люди со всего мира.



Процесс создания картин из рисовых насаждений / Фото из Фейсбука села Инакадате

С годами крестьяне совершенствовали свою технику, демонстрируя новые иллюстрации. Каждый год жители Инакадате удивляли мир более сложными рисунками, увеличивая туристический поток.

В 2003 году название деревни прогремело на весь мир – японцы создали гигантскую репродукцию Моны Лизы, шедевра мирового искусства. Рисовую картину представили в разных уголках мира, а к Инакадате наконец пришла желанная слава.



Мона Лиза из рисовых посевов принесла японцам известность / Фото из Фейсбука села Инакадате

Новый год – новая тема

Искусство Танбо превратилось в местную традицию – теперь каждый год с июня по октябрь туристы могут посмотреть на шедевры рисового рисунка.

Каждую весну крестьяне проводят конференции, на которых планируют выставку. После избрания темы художники начинают работать над картинами:

Подбирают сорта риса по цветам.

Разрабатывают дизайн.

Создают основу, на которой будут сажать рис.

Фермеры начинают сеять в конце весны – специально для того, чтобы рис зацвел в середине – конце лета.

Культура Японии – тема 2021 года

В этом году жители Инакадате решили представить японскую культуру и литературу. Эта тема, по мнению создателей, популяризирует богатую историю страны.



Рисунки на полях Инакадате в разные годы / Фото из Фейсбука села Инакадате

К сожалению, сейчас туристам запрещено посещать выставку – авторы объясняют это пандемией. Однако крестьяне радуют ценителей новыми фотографиями в фейсбуке и на официальном сайте Инакадате.