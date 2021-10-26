Эти 3 способа помогут сохранить авокадо подольше свежим

Что ни говори, но авокадо всегда включают в списки продуктов для правильного питания. А поскольку здоровая пища сейчас в тренде, поэтому будет не лишним напомнить, какие лучше авокадо выбирать и как правильно их хранить.

Согласитесь, найти в магазине идеально спелые авокадо – редкость: все они либо слишком твердые, либо перезрелые, когда внутри плод уже начинает чернеть. Поэтому все же лучше купить еще немного жесткий авокадо, а как дальше его хранить без потери свежести, рассказала диетолог Мирослава Ульянина.

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Как хранить авокадо дома

Если вы все же купили твердый авокадо, тогда ловите 3 способа, которые помогут сохранить свежий вид как можно дольше:

Заверните авокадо в фольгу и положите в темное место (не в холодильник). Поместите продукт в бумажный крафтовый пакет и заверните так, чтобы не было доступа к воздуху. Хранить тоже лучше в темном месте. Положите вместе с яблоками или бананами – это тоже поможет сохранить свежесть, но стоит еще выполнить дополнительно пункт 2.

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Держите авокадо в темном теплом месте / Фото unsplash

Текст публикации Мирославы Ульяниной:

Авокадо найти спелые в продаже – часто целый квест. А еще есть риск разрезать мягкий, спелый авокадо - и увидеть, что он почернел внутри. Решение: покупаете твердые авокадо и проводите одну из этих манипуляций:

Каждый заворачиваете в фольгу и кладете в темное теплом месте.

Кладете в бумажный крафтовый пакет - и заворачиваете, чтобы избежать доступа воздуха. Тоже в темное теплом месте.

Кладете с яблоками и выполняете пункт 2.

кладете с бананами и выполняете пункт 2.