Готовьте двойную порцию: этот рецепт чесночных гренок с TikTok собирает миллионы просмотров
Источник:инстаграм Джейка Коэна
Что ни говорите, но часто в TikTok встречаются полезные и практичные ролики. К этой когорте можно смело отнести и кулинарную тематику. Кто знает, стала бы эта простая и одновременно вкусная закуска столь популярной без тиктокера Джейка Коэна.
Так, фуд-блогер Джейк Коэн однажды показал в TikTok, как приготовить безумно вкусные гренки с чесноком. И парень даже не ожидал такой вирусности ролика. Этот рецепт в мгновение ока стал хитом сети.
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Так что самое время и с вами поделиться аппетитной и ароматной закуской, которую расхватают сразу. Так что готовьте двойную порцию! Все, что вам нужно, иметь под рукой багет, чеснок и масло. А теперь подробнее:
Как приготовить чесночный багет в духовке.
Ингредиенты:
- 2 небольшие или 1 большой багет;
- 4 головки чеснока;
- 1 пачка размягченного сливочного масла;
- 1 столовая ложка измельченного базилика;
- 0,25 чайной ложки красного перца;
- Соль – по вашему вкусу;
- Оливковое масло.
Способ приготовления:
- Обрежьте верхушки головок чеснока, полейте их маслом, посолите и замотайте в фольгу. Отправьте в духовку на 60 – 80 минут при 200°C.
- Когда чеснок запечется, выдавите его в миску (как показано на видео), добавьте туда мягкое сливочное масло и специи. Хорошо перемешайте до однородной массы.
- Разрежьте багет вдоль пополам и щедро намажьте его этой массой.
- Выпекайте еще 15 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Джейка Коэна:
Боже, увидев, что это видео с чесночным хлебом, которое я опубликовал, имеет 35 миллионов просмотров! Не ожидал, что жареный чесночный хлеб покорит интернет. Я рад, что вы любите чесночное дыхание так же, как и я!
Это действительно простой рецепт:
4 головки чеснока, запечь с небольшим количеством оливкового масла в течение 1-1/2 часа до золотистого цвета. Выдавите его в миску, а также размягченное сливочное масло, 1 столовую ложку измельченного базилика, 1/4 чайной ложки молотого красного перца и соль. Перемешайте до однородности, а затем нанесите на разрезанный пополам багет (у вас останется чесночное масло, которое вы можете хранить в холодильнике). Выпекайте 15 минут до золотистого цвета, затем нарежьте и подавайте.