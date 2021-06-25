Где лето, там Zubrowka: ивент-Арена "Морвокзал" приглашает на концерты под открытым небом

Наконец Кабмин ослабил карантин, позволив массовые мероприятия. Теперь можно собираться в путешествие шумной компанией. А где можно поймать настоящий летний вайб вместе с друзьями? Ну, конечно же, – в прекрасной Одессе. Здесь пляжи, много достопримечательностей, а еще – концертный зал под открытым небом – "Морвокзал", спонсором которого уже второй год подряд является легендарный бренд Zubrowka.

Ивент-Арена "Морвокзал" – это идеальное место для отдыха в разгар лета. Здесь можно отдохнуть от одесской жары в уютных лаунж-зонах, попробовать невероятно вкусные блюда в фуд-кортах или просто прогуляться по набережной, ловя легкий морской бриз.

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Ивент-арена "Морвокзал" / Фото Zubrowka

Найти "Морвокзал" можног. Одесса, улица Приморская, 6б, площадь Морского вокзала между отелем "Одесса" и храмом Святого Николая.

С 2018 года здесь состоялось более 150 масштабных событий: спектаклей, съемок, концертов и различных шоу. За три года "Морвокзал" посетили более миллиона человек.

В этом году ивент-арена будет не менее драйвовой, ведь на сцене выступят Jamala, The HARDKISS, 5'NIZZA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, DZIDZIO, "Вечерний квартал", Hans Zimmer, Mario Biondi, Гарик Кричевский, Олег Винник, Олег Скрипка, Макс Барских и много других! Именно здесь вас ждет море позитива, энергии и удовольствия!

Подробнее о запланированных концертах можно узнать здесь: https://morvokzal.com.ua/event/





"Морвокзал" посетили более миллиона человек / Фото Zubrowka

Рай для ценителей моря и музыки

Уже два года подряд спонсором этой невероятной летней концертной площадки является

Морской вокзал Одесского морского торгового порта – один из крупнейших в Украине. Он окружен Черным морем, и сюда могут заходить суда до 272 метров в длину. Ежегодно порт принимает до 4 миллионов пассажиров.

Морской вокзал Одесского морского торгового порта / Фото traveller

Это настоящее сердце Одессы, куда съезжаются туристы со всех уголков страны. Территория морвокзала – это набережная, по обе стороны которой расположились большие круизные лайнеры и небольшие катера. Отсюда можно отправиться на экскурсию прямо в открытое море.

Однако прогулки по бескрайнему морю – не единственное, чем удивляет порт. Здесь можно увидеть много интересного. Например, подняться по Потемкинской лестнице, которая соединяет гавань и Морской вокзал с центром города. А еще здесь возведен памятник герцогу де Ришелье, более известный как Памятник Дюку – бронзовая скульптура первого одесского градоначальника Арман-Эммануэль дю Плесси.

Памятник Дюку / Фото tonkosti

Одесситы так любили своего градоначальника, который превратил Одессу в богатый и процветающий европейское город, что считали, что именно он его и основал. Это главная визитная карточка города, которая превратилась в популярную фотозону. Говорят, что тот, кто не был возле Дюка – тот не видел Одессы.

Кроме этого, здесь на каждом шагу местным жителям и гостям города предлагают разнообразные экскурсии и развлечения.

"Морвокзал" открыт с 15 июня по 15 сентября / Фото Zubrowka

А для тех, кто любит более активный отдых – здесь функционирует крупнейшая в Украине летняя концертная арена под открытым небом "Морвокзал", которая открыта для посетителей с 15 июня по 15 сентября.

Ежегодно на "Морвокзале" устраивают крутые развлекательные программы / Фото Zubrowka

Здесь специально для одесситов и гостей города ежегодно устраивают крутые развлекательные программы и невероятные шоу с симфоническими оркестрами, приглашают популярных вокалистов, диджеев и дирижеров.

На "Морвокзале" можно услышать лучшие мировые хиты, насладиться украинским и европейским фольклором и фантастическими шедеврами рок-музыки. В прошлом году на сцене зажигали Ирина Билык, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Антитела, Олег Кензов, Олег Винник, Оля Полякова, "Время и стекло", "Вечерний квартал" и многие другие.

Олег Винник на сцене "Морвокзала" / Фото Zubrowka

Открывай лето с Zubrowka

Zubrowka является официальным представителем летних развлечений на "Морвокзале" в жаркой Одессе. Здесь в уютных лаунж-зонах будет множество розыгрышей, конкурсов и крутых призов от легендарного бренда.

Zubrowka является официальным представителем летних развлечений на "Морвокзале" / Фото Zubrowka

Zubrowka – один из самых известных алкогольных брендов в мире. Настойки Zubrowka уже более чем полтысячелетия изготавливают на основе натуральных эссенций из отборных ягод и душистой травы зубровки, которые растут в экологически чистых лесах Беловежской Пущи.

Создание Zubrowka начинается на солнечных полянах густого первобытного леса, где живут могущественные беловежские зубры. Здесь дважды в год семьи собирателей собирают уникальную зубровку, а также плоды и пряности для настоек исключительно вручную.

Zubrowka Zlota / Фото Zubrowka

Ингредиенты для будущих настоек отправляют на современный ликеро-водочный завод CEDC International в городе Белосток (Польша). Там из собранных природных компонентов изготавливают ароматические эссенции, к которым добавляют лучшие высокоочищенные спирты из отборных зерен и кристально чистую родниковую воду, которая естественно деминерализировалась на 60-метровой глубине.

Наконец в каждую бутылку вручную вкладывают один стебель зубровки как подтверждение естественности продукта, после чего разливают напиток и отправляют на полки магазинов.

Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Настойки Zubrowka экспортируются в более чем 70 стран, в частности в США, Великобританию, Францию, Венгрию и Украину. Вкус и аромат напитков Zubrowka неоднократно отмечали на престижных международных конкурсах, среди которых The Spirits Business Vodka Masters, The International Wine & Spirits Competition и другие.

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В 2020 году Zubrowka Bison Grass получила высшую награду, завоевав золото и титул The Vodka Master по результатам конкурса The Spirits Business Vodka Masters.

В ежегодном рейтинге авторитетного издания Shanken's IMPACT Zubrowka занимает второе место среди мировых брендов алкогольных напитков.

Zubrowka – это напиток, созданный природой для тех, кто ценит качество.

2021 ТМ Żubrówka стала официальным водочным партнером "Тарасовой Горы", крупнейшего мотофестиваля в Украине. И уже два года она является официальным партнером грандиозной одесской ивент-арены "Морвокзал".

На ивент-арене можно попробовать уникальную Żubrówka / Фото Zubrowka

Поэтому не теряйте возможность открыть для себя легендарные настойки Zubrowka, которые пришлись по душе миллионам потребителей по всему миру. Не пропустите фестиваль этим летом в Одессе и станьте частью невероятного музыкального события!

На ивент-арене можно не только весело провести время и зарядиться летним драйвом, но и насладиться уникальной Żubrówka.

А для тех, кто не любит ждать и прямо сейчас хочет попробовать вкус лета, предлагаем приготовить вкусный и оригинальный коктейль на основе Żubrówka Rose.

Коктейль "Rose Tonic"

Яркий коктейль из Zubrowka Rose на основе натуральных свежих лесных ягод подарит невероятный взрыв ярких вкусов и сделает ваш отдых действительно незабываемым!

Коктейль "Rose Tonic" / Фото Zubrowka

Ингредиенты:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Тоник – 120 мл

Приготовление:

Наполните олд фешен льдом.

Добавьте Zubrowka Rose и тоник.

Перемешайте ингредиенты и украсьте коктейль свежими ягодами и мятой.

Подавайте.

Главный ингредиент можете найти по ссылке.

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