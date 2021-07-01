Гамак своими руками – легко: этот способ освоит каждый

Летний сезон - прекрасная пора, когда по крайней мере на выходных можно забыть обо всех будничных заботах и расслабиться на природе. А что же может быть лучше отдыха в гамаке?

Если вы еще не обзавелись гамаком – смастерите его сами. С нашей инструкцией сделать это будет легче легкого.

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Материал

Для качественного гамака вам понадобится прочная натуральная ткань. Прекрасно для этого подойдут:

камуфляжная ткань,

парусная,

брезент,

бязь.

Синтетические материалы не желательно использовать, поскольку они не позволяют телу дышать. Если же вы решили плести гамак, веревки лучше выбирать хлопковые, ведь с ними легче работать.



Сделайте яркий гамак своими руками / Фото Pinterest

Гамак можно повесить между специальными опорами или двумя деревьями в саду. Диаметр ствола должен иметь не менее 20 сантиметров. Если вы решили установить опоры, следует знать, что их необходимо углубить не менее, чем на метр. Высота подвешивания гамака над землей 1,5 – 1,6 метра. Расстояние между опорами рассчитывается по длине изделия, с добавлением 30 сантиметров, в среднем – это 2,75 – 3 метра.

Как сделать гамак своими руками

Простой способ

Хорошая компания и коктейль изидеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Что нужно:

прямоугольный кусок ткани (примерно 3 × 1,5 метра)

2 прочные веревки, длиной 3 – 4 метра.



Простой способ, как создать гамак / Фото Pinterest

Чтобы сделать такой гамак, сложите ткань пополам, сверните край и сделайте из него небольшую петлю. В узел протяните веревку и затяните его. То же повторите с другой стороны.

Гамак с основой

Что нужно:

прямоугольный кусок ткани (примерно 2,5 × 1 метр)

нить и игла;

32 – 36 крупных люверсов;

2 деревянные перекладины по ширине ткани;

2 прочные веревки длиной 10 – 15 метров;

2 карабина.



Гамак на деревянной основе / Фото Pinterest

Ткань на концах нужно загнуть на 5 – 7 сантиметров и проложить шов. Дальше сделайте дырки и вставьте кольца. Обратите внимание: отверстия должны быть на равном расстоянии. На перекладине повторите дыры и просуньте веревку через люверсы, а потом – в деревянную планку. Такой гамак можно закрепить на карабины и повесить на дереве.

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Плетеный гамак

Что нужно:

2 деревянные перекладины длиной 1 метр;

10 веревок, длиной 9 – 10 метров;

2 карабина;

два металлических кольца.

Сделайте в деревянных перекладинах по 20 отверстий на одинаковом расстоянии.

Возьмите одну веревку, сложите ее пополам, просуньте в кольцо и завяжите узел. Так же закрепите и другие веревки. Дальше протяните каждый шнур в отверстия на перекладине, оставляя 20 сантиметров между кольцом и рейкой.

Как создать гамак: смотрите в видео

Теперь можете начинать плести узор, как на видео. Протяните веревки в отверстия второй рейки и закрепите их на другом кольце. Повесить такой гамак на дерево можно с помощью карабинов, ремней или веревок.



Стильный плетеный гамак / Фото Unsplash