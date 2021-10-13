Фрикадельки в сырном соусе: универсальное блюдо, которое никогда не приедается, и вот почему
Источник:инстаграм Андрея Невского
Фрикадельки – это блюдо, которое никогда не надоедает, ведь приготовить их можно по-разному и выбор соусов тоже большой. На этот раз ловите рецепт мясных шариков в сырном соусе. Экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!
Готовя тефтельки, в кулинаров любителей да и профессионалов есть большой простор для фантазий. Для начала, мясные шарики можно приготовить из разного фарша (куриного, свиного, комбинированного или индюшиного). Далее – их можно и сварить, и потушить, и запечь. И, самое главное, – соус тоже можно выбрать, какой душа пожелает. Отлично подойдет томатный, сметанный, острый или даже сырный.
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Диетолог Андрей Невский остановил свой выбор на индюшином фарше и сырном соусе. Читайте дальше, как приготовить диетические универсальные фрикадельки, которые еще и подойдут к любому гарниру.
Фрикадельки в сырном соусе
Ингредиенты:
- индюшачий фарш – 450 граммов;
- мягкий сыр (жирность 0%) – 120 граммов;
- соль и специи – по вашему вкусу;
- масло для жарки – 4 миллилитра.
Для соуса:
- сливочный сыр – 70 граммов;
- сметана – 80 граммов;
- кукурузный крахмал – 15 граммов;
- вода – 200 граммов;
- соль, специи – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для фрикаделек и слепите влажными руками мясные шарики.
- Разогрейте сковороду, смажьте маслом, выложите фрикадельки и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки.
- Тогда добавьте половину воды и тушите 5 минут на среднем огне.
- Остальную воду смешайте с остальными ингредиентами для соуса, вылейте в сковороду и продолжайте тушить еще 5 минут, регулярно помешивая (соус должен загустеть).
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Фрикадельки в сырном соусе
Сегодня я ходил к стоматологу, и мне запретили есть волокнистую и очень твердую пищу. Пришлось найти в нашей книге рецептов "самое мягкое" блюдо. Слава фаршу. Правда, в нашем магазине не было куриного, взяли с индейки, но получилось все равно бомбезно.
Ингредиенты для фрикаделек:
фарш (у нас индейки), 450 г
мягкий сыр (жирность 0%), 120 г
соль и специи по вкусу;
масло для жарки, 4 м
Ингредиенты для соуса:
сливочный сыр, 70 г
сметана 80 г;
кукурузный крахмал, 15 г
вода, 200 г
соль, специи по вкусу.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для фрикаделек и слепить влажными руками шарики.
Разогреть сковороду, смазать маслом, выложить фрикадельки и обжарить их со всех сторон до золотистой корочки.
Добавить половину воды и тушить минут 5 на среднем огне.
Смешать воду, оставшуюся с другими ингредиентами для подливки, добавить в сковороду и тушить еще 5 минут, помешивая. Соус должен загустеть.
Приятного аппетита!