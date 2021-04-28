Для этих людей каждый огрех против эстетики – адская пытка. Ну а для простых смертных – просто повод для смеха.
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1. Мама совершила это преступление на моих глазах
Фото dama
2. Просто разные краны. Ничего особенного.
Фото lurrker
3. Я почувствовал боль, когда это увидел
Фото figyelj
4. Только одна деталь, а как меняет вид!
Фото onedio
5. Даже маленькая черная точка способна повлиять на настроение
Фото memeban
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6. Признайтесь, вас бы тоже это разозлило?
Фото reddit
7. Представьте, насколько трудно перфекционисту видеть это ежедневно
Фото dumpaday
8. Просто мороженое упаковали наоборот
Фото onedio
9. Такое нарушение визуальной гармонии огорчило бы любого
Фото dumpaday
10. Как объяснить этому человеку, что узор на торте сделан не просто так?
Фото 20min