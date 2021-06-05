10 фото, которые вмиг отправят в 2000-е годы и заставят ностальгировать каждого

5 июня 2021 , 16:00
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Источник:

24 канал

2000-е годы – это уже не наше детство, но еще и не зрелое время, которое мы проводили за компьютером. Но это тоже особый период, с которым у нас ассоциироваться ряд определенных событий.

В нашей подборке фото вещей, без которых трудно представить начало нового тысячелетия. Каждому из нас знакомы определенные ситуации и вещи, которые сейчас только вызывают улыбку и заставляют ностальгировать.

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1. Поймут только избранные

Фото figyelj

2. Такие часы висели едва ли не в каждой квартире

Фото nice-me

3. Коробка передач с уникальным дизайном

Фото telegraf

4. В двухтысячных годах Crazy Frog стал главным "лицом" всех блокнотов, тетрадей, дневников, а популярная песня звучала везде и всюду

5. Список песен для скачиваний выглядел примерно так

Фото notebookitalia

6. Все мы считали каждое сделанное фото

Фото promoidom

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

7. Для того чтобы увидеть сделанные фото, приходилось ждать около 7 дней

Фото kufer.media

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8. И мы готовы были ждать как минимум всю ночь

Фото 20min

9. Распространенный способ спасения поцарапанного диска с любимой музыкой

Фото fizzl

10. Для того чтобы написать "привет", нам приходилось нажимать клавиши более 12 раз

Фото cabroworld

Автор: Сніжана Лісова