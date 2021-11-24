Фасолевый, томатный и еще 7 идей супов-пюре на каждый день: шпаргалка вкусных сочетаний
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Если в вашем ежедневном меню супы-пюре встречаются редко, самое время это исправлять. Кроме того, что это вкусно и полезно, еще и готовятся они очень просто. Ловите 9 удачных сочетаний и выбирайте рецепт, который больше всего пришелся по душе.
Совершенно необязательно готовить хитроумные блюда, чтобы разнообразить свой рацион и порадовать себя чем-то необычным. Вполне достаточно изменить способ приготовления и подачу супа – крем-суп или суп-пюре именно то, что нужно. Ведь нет ничего проще, чем просто отварить ингредиенты и измельчить их блендером. Только осталось определиться с набором продуктов, которые действительно вкусно сочетались.
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Чем отличается суп-пюре от крем-супа
И первый, и второй вариант блюда готовится из овощей, круп, мяса птицы или рыбы на бульоне или воде. Но есть один ингредиент, который является решающим. Если в рецепте есть жирные сливки (20 – 30%) или молоко, то это уже превращает суп-пюре в крем-суп. К слову, добавлять сливки в суп нужно, когда он уже не кипит, незадолго до готовности.
Из чего можно готовить суп-пюре: 9 вариантов
Грибной
- шампиньоны + картофель + лук + морковь + оливковое масло
Фасолевый
- белая фасоль (можно консервированную) + лук + оливковое масло
Суп-пюре из брокколи
- брокколи + картофель + зеленый горошек + лук
Тыквенный
- тыква + чеснок + оливковое масло + лук + картофель
Крем-суп из чечевицы
- чечевица + морковь + томатный соус + оливковое масло
Кабачковый
- кабачки + картофель + оливковое масло + цветная капуста
Осенний микс
- шпинат + лук порей + лук репчатый + морковь + сельдерей + чеснок + оливковое масло
Томатный
- помидоры + лук порей + чеснок + морковь + сельдерей + оливковое масло
Свекольный
- свекла + морковь + картофель + зеленое яблоко + лук + чеснок + оливковое масло.
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Томатный суп-пюре / Фото pexels
Текст публикации Екатерины Тихоновой:
Если разобраться, то суп-пюре сильно отличается от других супов. Супы-пюре делятся на вегетарианские, мясные и десертные (сладкие). Подают супы-пюре чаще горячими, чем холодными, а к ним сухарики, например чесночные, гренки или миниатюрные пирожки с какой-нибудь пряной начинкой.
Присутствие в рецепте жирных сливок (20-30%) или молока превращает суп-пюре в крем-суп. Их в суп добавляют, когда он уже не кипит, незадолго до готовности.
Идеи супов-пюре
Грибной:
шампиньоны + картофель + лук + морковь + оливковое масло
Фасолевый:
белая фасоль (можно из банок с хорошим составом) + лук + оливковое масло
Брокколи:
брокколи + картофель + зеленый горошек + лук
Тыквенный:
тыква + чеснок + оливковое масло + лук + картофель
чечевичного:
чечевица + морковь + томатный соус + оливковое масло
Кабачковый:
кабачки + картофель + оливковое масло + цветная капуста
Осенний микс:
шпинат + лук порей + лук репчатый + морковь + сельдерей + чеснок + оливковое масло
томатный:
помидоры + лук порей + чеснок + морковь + сельдерей + оливковое масло
Свекольный:
свекла + морковь + картофель + зеленое яблоко + лук + чеснок + оливковое масло
Варианты песни, используйте их в качестве основы. Вкуснее, когда основной набор ингредиентов обжариваешь на растительном масле, а затем добавляешь жидкость. Для сливочного вкуса почти к каждому варианту можно добавить кокосовые сливки. Готовить можно на любом бульоне.