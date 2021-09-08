Фаршированные кабачки, запеченные в духовке: быстрый рецепт сытного обеда

Залежались в холодильнике кабачки и не знаете, что с них приготовить? Предлагаем их зафаршировать. Рассказываем, как это сделать вкусно и быстро. Уверяем, после этого рецепта вы еще больше полюбите кабачки!

Нутрициолог Надежда Пахирко не устает доказывать, что худеть можно вкусно и без особых диет. На этот раз она поделилась очередным полезным рецептом, который вписывается во все каноны здорового питания. Читайте, как нежно сытно и вкусно приготовить дома фаршированные кабачки. Их можно подавать как на обед, так и на ужин.

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Фаршированные кабачки: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Кабачки – 450 граммов;

Филе индейки – 150 граммов;

Лук – 50 граммов;

Морковь – 60 граммов;

Помидор – 70 граммов;

Булгур – 50 граммов;

Сметана 10% – 40 граммов;

Укроп – 15 граммов;

Соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Булгур предварительно отварите почти до готовности, а филе индейки перемелите в фарш. Кабачки порежьте порционно и удалите из них мякоть. Мякоть кабачков, лук, помидоры и укроп измельчить (можно в блендере). Добавьте к овощной массе порезанную мелкими кубиками морковь, сметану и специи. Смешайте фарш индейки, овощную смесь и булгур и заполните этой начинкой кабачки. Выложите их в форму для запекания, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45 минут (до готовности).

Приятного аппетита!

Для фаршировки лучше брать небольшие кабачки с мягкой тонкой кожурой. Тогда их не придется чистить.

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Как приготовить фаршированные кабачки дома / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Как же это удобно, когда можно выбирать то, что тебе сейчас хочется. И приготовить то, что понравится всей семье. Сегодня снова делюсь с вами еще одним рецептом из конструктора меню. Его уже заценил участники, такие фаршированные кабачки смело можно готовить на обед.

Кто возьмет рецепт в копилку и будет худеть вместе с этим рецептом, оставляйте лайк и доброе слово в комментариях. Ведь я все это делаю совершенно бесплатно.

Фаршированные кабачки на обед

КБЖУ на 100 г: 81/7/1/10

ингредиенты:

Кабачки - 450 гр

Филе индейки - 150 г

Лук - 50 гр

Морковь - 60 гр

Помидор - 70 гр

Булгур - 50 гр

Сметана 10% - 40 гр

Укроп - 15 декабря

Соль, перец - по вкусу

Готовим:

Филе перемолоть в фарш.

Кабачки порезать на порции, удалить мякоть.

Лук, помидор без кожицы, мякоть кабачков и укроп измельчить, можно в блендере.

Добавить в измельченных овощей порезанную мелкими кубиками морковь, сметану, специи.

Булгур предварительно отварить почти до готовности.

Смешать фарш индейки, овощную смесь и булгур.

Заполнить кабачки начинкой.

Выложить в форму для запекания, накрыть фольгой.

Выпекать при t 180°C примерно 45 мин. (до готовности).