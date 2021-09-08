Фаршированные кабачки, запеченные в духовке: быстрый рецепт сытного обеда
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Залежались в холодильнике кабачки и не знаете, что с них приготовить? Предлагаем их зафаршировать. Рассказываем, как это сделать вкусно и быстро. Уверяем, после этого рецепта вы еще больше полюбите кабачки!
Нутрициолог Надежда Пахирко не устает доказывать, что худеть можно вкусно и без особых диет. На этот раз она поделилась очередным полезным рецептом, который вписывается во все каноны здорового питания. Читайте, как нежно сытно и вкусно приготовить дома фаршированные кабачки. Их можно подавать как на обед, так и на ужин.
И еще Лучшие завтраки с макаронами: что приготовить детямСовет. Для фаршировки лучше брать небольшие кабачки с мягкой тонкой кожурой. Тогда их не придется чистить.
Фаршированные кабачки: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки – 450 граммов;
- Филе индейки – 150 граммов;
- Лук – 50 граммов;
- Морковь – 60 граммов;
- Помидор – 70 граммов;
- Булгур – 50 граммов;
- Сметана 10% – 40 граммов;
- Укроп – 15 граммов;
- Соль, перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Булгур предварительно отварите почти до готовности, а филе индейки перемелите в фарш.
- Кабачки порежьте порционно и удалите из них мякоть.
- Мякоть кабачков, лук, помидоры и укроп измельчить (можно в блендере).
- Добавьте к овощной массе порезанную мелкими кубиками морковь, сметану и специи.
- Смешайте фарш индейки, овощную смесь и булгур и заполните этой начинкой кабачки.
- Выложите их в форму для запекания, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45 минут (до готовности).
Приятного аппетита!
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Как приготовить фаршированные кабачки дома / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Как же это удобно, когда можно выбирать то, что тебе сейчас хочется. И приготовить то, что понравится всей семье. Сегодня снова делюсь с вами еще одним рецептом из конструктора меню. Его уже заценил участники, такие фаршированные кабачки смело можно готовить на обед.
Кто возьмет рецепт в копилку и будет худеть вместе с этим рецептом, оставляйте лайк и доброе слово в комментариях. Ведь я все это делаю совершенно бесплатно.
Фаршированные кабачки на обед
КБЖУ на 100 г: 81/7/1/10
ингредиенты:
Кабачки - 450 гр
Филе индейки - 150 г
Лук - 50 гр
Морковь - 60 гр
Помидор - 70 гр
Булгур - 50 гр
Сметана 10% - 40 гр
Укроп - 15 декабря
Соль, перец - по вкусу
Готовим:
Филе перемолоть в фарш.
Кабачки порезать на порции, удалить мякоть.
Лук, помидор без кожицы, мякоть кабачков и укроп измельчить, можно в блендере.
Добавить в измельченных овощей порезанную мелкими кубиками морковь, сметану, специи.
Булгур предварительно отварить почти до готовности.
Смешать фарш индейки, овощную смесь и булгур.
Заполнить кабачки начинкой.
Выложить в форму для запекания, накрыть фольгой.
Выпекать при t 180°C примерно 45 мин. (до готовности).