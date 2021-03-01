5 основных причин провала бизнеса
Для того чтобы бизнес был успешным, всегда нужно учитывать много различных факторов. Только добросовестная продуманная работа приведет к результату. Но если так случилось, что ваш бизнес потерпел крах, то вы, вероятно, допустили одну из пяти основных ошибок, которые являются очень распространенными в сфере бизнеса.
Источник:Bplans
Эти ошибки очень глобальные, поэтому даже если вы сделали одну из них, ваш бизнес может потерпеть лишние расходы.
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Низкое качество продукта
Перед тем, как что-то предлагать потребителю, вы должны позаботиться о качестве товара или услуги. Только заботясь о своем клиенте вы добьетесь успеха. Если вы длительное время на определенном рынке, советуем периодически проводить опросы среди потребителей. Их ответы помогут вам понять, что именно нуждается в изменениях.
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Плохая работа с клиентами
Уметь работать с клиентами – это важный момент в развитии любого бизнеса. Поэтому руководитель каждого отдела должен контролировать процесс не только привлечение новых клиентов, но и их содержание в течение длительного времени. Для этого стоит придумывать систему скидок и определенных программ лояльности.
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Непонимание целевой аудитории
Основная задача компании – изучить аудиторию и ее потребности. Это поможет усовершенствовать продукт и соответственно увеличить его продажи.
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Неумение конкурировать
У вас точно есть много конкурентов. Поэтому ваша основная задача –отличаться и удивлять своих клиентов. Будьте не такие, как всё, не повторяйтесь и не допускайте аналогичные ошибки. Вы всегда должны понимать, почему потребитель должен выбрать именно вас.
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Отсутствие маркетингового контроля
Без рекламы невозможно завоевать внимание клиентов. Но любая реклама – это большие затраты. Поэтому вы должны четко проследить, сколько клиентов пришли от того или иного рекламного объявления.
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