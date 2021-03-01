Многие владельцы малого и крупного бизнеса довольно часто верят определенным мифам. Из-за этого они легко попадают в непредвиденные ситуации, которые вредят бизнесу или вообще уничтожают его. Очень важно в начале открытия собственного дела знать все нюансы, которые могут случиться в процессе развития бизнеса.

Все мифы созданы на правдивых и ложных фактах. Именно поэтому некоторые мифы могут быть убедительным даже для очень мудрых людей.

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Миф 1: долгосрочная перспектива

Любая стратегия в компании в большей степени касается не временных рамок, а способов достижения желаемого результата. В частности, речь идет об организации работы, источниках создания стоимости, драйверах расходов и тому подобное. Для того чтобы построить правильную стратегию, нужно волноваться не о временных рамках, а о глубине стратегии.

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Миф 2: конкурентное преимущество не работает

Конкуренция еще важна в любой сфере бизнеса. Но акцент должен быть не на одному преимуществу, а на нескольких. Именно эти несколько особых преимуществ и должны выделять ваш бизнес от бизнеса оппонентов.

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Миф 3: крупные корпорации меняют стратегии

Многие уверены в том, что крупные всемирно известные компании постоянно меняют свои стратегии и при этом тратят большие деньги. Однако это не так, ведь очень легко спутать смену стратегического направления и инновации, которые и приводят к определенным изменениям.

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Миф 4: цифровая стратегия самая главная

Даже в эпоху технологий цифровая стратегия –это не самое главное в развитии компании. Любой бизнес –это взаимодействие цифровых технологий, ИТ, финансов, персонала. Поэтому важно строить не цифровую стратегию, а стратегию для развития бизнеса. Между этими понятиями большая разница.

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Миф 5: без стратегии можно обойтись

Для развития бизнеса очень важно иметь именно стратегию, которая является основой при принятии решений и набора руководящих принципов. Ни проворство, ни ловкость, ни гибкость не помогут развивать бизнес так, как четко продуманный план.

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