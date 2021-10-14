Драгоценная анатомия: скульптор создает фигуры из кристаллов, посвященные телу и горю
Источник:Сolossal
Художница из аргентинского Санта-Фе исследует выносливость человеческого духа и плоти в своей коллекции ювелирных изделий. Ее произведения – анатомические и образные скульптуры, в которых соединились драгоценные камни, медь, дерево и эмоции.
Скульптор Дебра Бакстер создает формы, которые контрастируют с хрупкостью тела и мощью кристаллов.
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Осмысление человеческой слабости
Бакстер создает произведения, вдохновляясь традицией викторианской эпохи.
"Держа черный металл", Дебра Бакстер / Фото с сайта Бакстер
Скульптор сочетает части человеческого тела и массивные кристаллы кварца. Художница вкладывает в каждое произведение особый смысл: от хрупкости и несовершенства человеческого тела до твердости жизни, которую она воспроизводит в камнях.
Что было в моде в ВикторианствоXIX век ознаменовался своей траурностью, культом смерти. К этому настрою народ обратила тогдашняя королева Великобритании Виктория, которая тяготела к сентиментальности и символизму. После смерти ее любимого мужа Альберта она объявила пожизненный траур. Тогда в моду вошли темные и скорбные произведения искусства и ювелирные украшения из приглушенных цветов.
"Рука призрака", Дебра Бакстер / Фото с сайта Бакстер
Последние работы художница посвятила медицинскому феномену "Сердца-призрака". В этой медицинской процедуре сердце очищается от всех его клеток крови, а потом туда вводятся сотни миллионов новых клеток, которые заставляют сердце снова биться. Бакстер интересуется, как эта концепция исследует сложность существования, и проводит грань между жизнью и смертью.
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В композиции "Улови мое дыхание" женщина вплела в камни медные "вены", а в скульптуре "Любовь жесткая" разделяет гладкое стеклянное сердце с шипованным кварцем.
В каждой форме любви есть неизбежная боль,
– утверждает Бакстер.
"Улови мое дыхание" и "Любовь жесткая", Дебра Бакстер / Коллаж 24 канала из фото Дебры Бакстер