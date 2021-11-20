Доступны сезонные овощи и фрукты, которые обязательно нужно включить в свой рацион зимой
Источник:инстаграм Оли Усенко
В холодное время года мы все реже едим свежие фрукты и овощи. Но не забывайте о сезонных продуктах. Далее в нашем материале – список, откуда можно черпать витамины зимой.
Питание зимой не столь разнообразно, как бы нам этого хотелось. Вместе с тем важно следить, чтобы из рациона и вовсе не исчезли такие важные для организма овощи и фрукты. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список самых полезных продуктов, которые обязательно регулярно должны быть в вашем холодильнике.
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Сезонные овощи и фрукты, которые следует включить в свой рацион зимой
Овощи:
- Белокочанная капуста
- Брокколи
- Цветная капуста
- Пекинская капуста
- Морковь
- Свёкла
- Грибы
- Лук
- Чеснок
- Лук шалот
- Тыква
- Репа
- Зеленый лук.
Фрукты:
- Яблоки
- Груши
- Даты
- Бананы
- Мандарины
- Апельсины
- Памело
- Виноград.
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Разнообразьте свой рацион сезонными овощами и фруктами / Фото unsplash
Текст публикации Оли Усенко:
Самые полезные и доступные фрукты и овощи осенью, зимой и весной
Правильнее выбирать локальные продукты, соответствующие сезону, но есть и несколько привозных, которые будут для нас приемлемы и по цене, качеству и сезону.
Или покупать огурцы, помидоры и зелень? Я покупаю, но иногда ценовая политика не совсем адекватна, иногда вкуса нет. Но без овощей я не могу, поэтому приходится уезжать из ситуации, как выходит.
Если вы любите есть сезонное, то можно приготовить множество вариантов блюд.