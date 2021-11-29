Домашняя пита с уткой и овощами: рецепт здоровой альтернативы фастфуду

29 ноября 2021 , 13:49
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Источник:

инстаграм Альбины Комиссаровой

Готовя утиную грудку, ее, как и любое другое мясо, часто сочетают с овощами. Мы знаем, как этот набор продуктов подать к столу по-новому.

Предлагаем приготовить дома питу. В этом блюде идеально сочетаются утиная грудка, овощи и вкусная лепешка. Такой домашний фастфуд отлично подойдет как для перекуса, так и для обеда.

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Что такое пита


Это хрустящий, круглый и плоский постный хлеб, который готовится из тонкой белой или коричневой муки. Необычайно популярен на побережье Средиземного моря и в странах Ближнего Востока. Внутрь обычно кладут мясо и свежие овощи. Дополнить это может какой-нибудь соус или йогурт.

Домашняя пита с утиной грудкой и овощами

Ингредиенты на 1 порцию

  • утиная грудка;
  • лепешка или лаваш из цельнозерновой муки;
  • 1 яйцо;
  • свежая зелень и ваши любимые овощи;
  • греческий йогурт для соуса;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Сделайте на коже грудки надрезы, посолите и поперчите мясо. Затем обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности.
  2. Овощи можно либо потушить, либо просто порезать и добавить свежими.
  3. Для соуса смешайте йогурт с зеленью, солью и перцем.
  4. Далее выбейте яйцо в чашку, размешайте вилкой и вылейте на сковородку. Сразу на него положите слой лаваша. Жарьте до готовности.
Как собрать питу? Коржик смажьте соусом, выложите овощи и утку, сверните пополам и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Пита с уткой и овощами

Сегодня делимся с вами рецептом здорового перекуса или даже полноценного приема еды. Не забудь сберечь!

На 1 порцию нам понадобится:

утиная грудка
лепешка или лаваш из цельнозерновой муки
1 яйцо
свежая зелень и ваши любимые овощи
греческий йогурт для соуса
соль, перец

Готовим:

Делаем надрезы на коже грудки и солим/перчим по вкусу.
Кладем утку кожей вниз на сковороду и обжариваем без добавления растительного масла с двух сторон до готовности.
Готовим овощи.
К йогурту добавляем зелень, соль, перец.
Далее, разбиваем яйцо и перемешиваем, затем выливаем на сковороду и сразу кладем сверху уйти и плотно прижимаем. Жарим до готовности.
Осталось только собрать наш прием пищи: питу с яйцом смазываем соусом, выкладываем овощи, утку, забрав предварительно кожу, сворачиваем пополам и подаем к столу.

Автор: Назарій Сорока