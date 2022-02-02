Для любителей пряного: необычная закуска из запеченного лука

Мало кто знал, что из привычного лука можно приготовить отдельную закуску или даже гарнир. Поэтому спешим поделиться вкусным и вместе с тем сверхлегким рецептом, который настоящие гурманы точно оценят.

Так, оказывается, лук можно не только использовать как один из ингредиентов зажарки, запеканки, салатов и т.д. Если этот овощ правильно приготовить, он может стать полноценным блюдом. Мягкий и нежный по вкусу гарнир из запеченного лука идеально дополнит любое мясо.

И еще Вкуснее, чем на сковороде: готовим хрустящие и ароматные картофельные чипсы в духовке

Как запечь лук в духовке

Ингредиенты:

Лук сорта "шалот мелкий" или "сорокозубка" – 300 – 500 граммов;

Оливковое масло – 50 граммов;

Сухие травы, розмарин, чабрец, орегано – по вашему вкусу

Сахар – 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

Очистите лук от шелухи. Если встречаются большие головки, то разрежьте пополам, но можно оставить и целые.

Выложите овощи в форму для запекания и полейте оливковым маслом.

Приправьте любимыми травами и приправы и не забудьте посыпать сахаром.

Отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку.

Когда лук зарумянится с одной стороны, переверните на другую, посыпьте еще приправами и перемешайте. Запекайте до готовности.

Приятного аппетита!

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Гарнир из запеченного лука / Фото коллаж 24 канала

Текст публикации фуд-блогера Анастасии:

Запеченный лук. Подходит как гарнир к мясу, и просто отличная закуска.

Ингредиенты:

шалот мелкий или сорокозубка

оливковое масло extra virgin

сухие травы, розмарин, чабрец, орегано

сахар

Приготовление:

Чистим наш лучок.

Берем красивую форму для запекания и укладываем в один ряд наш лучок. Поливаем растительным маслом. Посыпаем чуть-чуть сахаром и сухими травами.

Ставим в разогретую духовку, обычный режим или гриль с обдувом, 180-200°.

Как только лук зарумянится с одной стороны, переворачиваем и посыпаем травами, мешаем. Печем дальше до готовности. Она должна стать мягкой и румяной.