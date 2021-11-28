Десерт выходного дня: рецепт творожного пирога, который не вредит фигуре

Творог – друг для тех, кто соблюдает диету. А творожный пирог – вкусный вариант разнообразить рацион.

Рецептом диетической выпечки с творогом поделилась нутрициолог Елена Фаградян. Эта вкусняшка станет вашим спасением в моменты, когда очень хочется чего-то сладкого, и при этом без вреда для фигуры. Приготовить такой десерт не так сложно, как кажется, так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

И еще Как приготовить воздушные оладьи без яиц: рецепт для тех, кто на диете

Рецепт диетического творога

Ингредиенты для крошки:

200 граммов муки цельнозерновой (пшеничная или рисовая);

100 граммов сливочного масла;

сахарозаменитель – по вашему вкусу.

Ингредиенты для начинки:

500 граммов домашнего творога;

сахарозаменитель – по вашему вкусу;

3 яйца;

1 пакетик ванильного сахара (10 граммов);

50 граммов изюма.

Способ приготовления:

Натрите масло на терке, добавьте просеянную муку и сахарозаменитель. Замесите тесто руками до состояние "песочной крошки". В отдельной миске приготовьте творожную начинку. Сыр, сахарозаменитель, ванильный сахар и яйца – все вместе взбейте миксером до однородной массы. Тогда можно добавлять изюм. Смажьте маслом дно формы для выпечки и равномерным слоем выложите половину крошки. Тогда положите творожную начинку и остальную крошку. Выпекайте в духовке 40 – 50 минут при 180 градусах.

Читайте также Новый тренд у кулинарии: как приготовить дома те самые сырники из TikTok – вирусный рецепт

Текст публикации Елены Фаградян:

Девушки, скоро Новый год. Нужно срочно сбросить до –5 кг? Тогда скорей ко мне в Марафон. Бесплатно!