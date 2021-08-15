Что приготовить на ужин: вкусная курица на овощной подушке
15 августа 2021 , 15:29Читати новину українською
Источник:инстаграм Юлии Шевчук
Если вы не решили, что приготовить на ужин для всей семьи, этот вариант придется вам по душе. Куриное филе на овощной подушке – вкусно и полезно.
Готовится блюдо очень просто. Рецептом поделилась диетолог Юлия Шевчук.
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Курица на овощной подушке
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 100 грамм: 92/10/4/4.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 грамм.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
- Овощная смесь – 400 грамм.
- Шампиньоны – 200 грамм.
- Очищенный кабачок – 200 грамм очищенного кабачка.
- Сливки 10% – 200 грамм.
- Сметана – 200 грамм.
- Теплая вода – 100 грамм.
- Соль, перец, паприка – по вкусу.
Вкусное блюдо подойдет для ужина / Фото из инстаграма Юлии Шевчук
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Как приготовить:
- В курином филе делаем надрезы поперек, а затем вдоль (на поверхности должны получиться квадратики).
- Посыпаем филе приправами, поливаем оливковым маслом и оставляем на 30 минут.
- Мексиканскую смесь, нарезанные шампиньоны и кабачки выкладываем в форму для выпекания и перемешиваем.
- Готовим соус: смешиваем сливки, сметану, теплую воду и приправы.
- Заливаем овощи соусом, оставив небольшое количество. Сверху на овощи выкладываем курицу и поливаем оставшимся соусом.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (около 1,5 часа). Периодически курицу следует поливать сверху соусом.
Блюдо можно подавать к столу!