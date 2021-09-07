Что приготовить на ужин: рецепт необычного куриного филе с орехами и овощами
Источник:инстаграм Андрея Невского
Если вы обожаете готовить и периодически ищете нестандартные рецепты, тогда вам точно стоит попробовать эту курятину с орехами. Блюдо довольно простое, но отлично разнообразит ваш рацион.
Диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд, которые готовятся быстро и легко, но одновременно покоряют настоящих гурманов. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Мясо получается с необычным ореховым вкусом и напоминает тайскую кухню.
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Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 380 граммов;
- огурец – 100 граммов;
- морковь – 50 граммов;
- яичный белок – 70 граммов (2 штуки);
- очищенный арахис – 40 граммов;
- соевый соус – 40 миллилитров;
- чеснок – 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.
- Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).
- Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
- Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.
- Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Курица с орехами и овощами
Получилось интересно! Чем-то похоже на блюда тайской кухни.
КБЖУ на 100 г: 153 / 22.3 / 5.4 / 3.6
ингредиенты:
филе куриной грудки, 380 г
огурец, 100 г
морковь, 50 г
яичный белок, 70 г (2 шт.);
очищенный арахис, 40 г
соевый соус, 40 мл
чеснок, 3 зубчика
приготовление:
Филе мелко нарежьте и обжарьте на сковороде без масла 10 мин. Хорошо перемешайте.
Овощи мелко нарежьте и отдельно от филе тушите без масла с небольшим количеством воды в течение 10 мин.
Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и тушите. Добавьте специи по вкусу.
Арахис добавьте к курице, перемешайте и тушите 5 мин.
Приятного аппетита!