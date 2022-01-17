Необычное сочетание продуктов: этот картофельный салат разнообразит меню на Крещенский сочельник
Источник:инстаграм Елены Бочкаревой
18 января украинцы традиционно собираются за Крещенским сочельником. Все блюда также должны быть постными, но необязательно, чтобы их было 12. Поэтому в преддверии этого праздника делимся рецептом необычного салата, который может разнообразить ваше постное меню.
Речь идет о картофельном салате по-датски, в котором удачно сочетаются самые привычные нам продукты. Смело можете вносить это блюдо в список при формировании постного меню на Крещенский сочельник.
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Постный картофельный салат: быстрый рецепт
Ингредиенты:
- Картофель – 500 граммов;
- Бульон грибной или овощной – 100 миллилитров;
- Лук репчатый – 1 штука;
- Масло – 4 столовые ложки;
- Горчица дижонская – 1 столовая ложка;
- Уксус 9% – 1 столовая ложка;
- Сахар – 1 чайная ложка;
- Соль – по вашему вкусу;
- Черный перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундирах и дайте ему немного остыть.
- Тем временем мелко нашинкуйте лук и поджарьте его на масле несколько минут.
- Тогда добавьте в сковороду бульон, горчицу, соль, сахар, перец и уксус. Все хорошо перемешайте, потушите 3 – 5 минут и можно выключать.
- Вареный картофель почистите и нарежьте пластинками, залейте приготовленным соусом и осторожно перемешайте, чтобы не превратить картофель в кашу.
- Дайте салату 30 минут, чтобы он настоял, а затем можно добавить еще зелень (укроп, петрушку и лук).
Приятного аппетита!Примечание: салат отлично подойдет и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.
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Текст публикации Елены Бочкаревой:
Картофельный салат по-датски. Необычное сочетание простейших продуктов, которое разнообразит постный стол. А я рецепт картофельного салата по-датски адаптировала к постному варианту, чтобы им можно было разнообразить постное меню.
Потребуется:
Картофель – 500 гр
Бульон грибной
или овощной - 100 мл
Лук репчатый - 1 шт
Масло растительное - 4 ст ложки
Горчица дижонская - 1 ст. ложка
Уксус 9% – 1 ст. ложка
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Картофель отварить в мундире и немного остудить, но так, чтобы он остался слегка теплым.
Лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле, добавить бульон, горчицу, соль, сахар, перец и уксус. Дать оставить 3-5 минут и выключить.
Вареный картофель очистить и нарезать пластинками, залить соусом, осторожно перемешать, чтобы не превратить картофель в кашу и дать салату настояться примерно пол часа.
Затем добавить зелень.