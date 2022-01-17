Необычное сочетание продуктов: этот картофельный салат разнообразит меню на Крещенский сочельник

18 января украинцы традиционно собираются за Крещенским сочельником. Все блюда также должны быть постными, но необязательно, чтобы их было 12. Поэтому в преддверии этого праздника делимся рецептом необычного салата, который может разнообразить ваше постное меню.

Речь идет о картофельном салате по-датски, в котором удачно сочетаются самые привычные нам продукты. Смело можете вносить это блюдо в список при формировании постного меню на Крещенский сочельник.

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Постный картофельный салат: быстрый рецепт

Ингредиенты:

Картофель – 500 граммов;

Бульон грибной или овощной – 100 миллилитров;

Лук репчатый – 1 штука;

Масло – 4 столовые ложки;

Горчица дижонская – 1 столовая ложка;

Уксус 9% – 1 столовая ложка;

Сахар – 1 чайная ложка;

Соль – по вашему вкусу;

Черный перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундирах и дайте ему немного остыть. Тем временем мелко нашинкуйте лук и поджарьте его на масле несколько минут. Тогда добавьте в сковороду бульон, горчицу, соль, сахар, перец и уксус. Все хорошо перемешайте, потушите 3 – 5 минут и можно выключать. Вареный картофель почистите и нарежьте пластинками, залейте приготовленным соусом и осторожно перемешайте, чтобы не превратить картофель в кашу. Дайте салату 30 минут, чтобы он настоял, а затем можно добавить еще зелень (укроп, петрушку и лук).

Приятного аппетита!

салат отлично подойдет и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

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Текст публикации Елены Бочкаревой:

Картофельный салат по-датски. Необычное сочетание простейших продуктов, которое разнообразит постный стол. А я рецепт картофельного салата по-датски адаптировала к постному варианту, чтобы им можно было разнообразить постное меню.

Потребуется:

Картофель – 500 гр

Бульон грибной

или овощной - 100 мл

Лук репчатый - 1 шт

Масло растительное - 4 ст ложки

Горчица дижонская - 1 ст. ложка

Уксус 9% – 1 ст. ложка

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Картофель отварить в мундире и немного остудить, но так, чтобы он остался слегка теплым.

Лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле, добавить бульон, горчицу, соль, сахар, перец и уксус. Дать оставить 3-5 минут и выключить.

Вареный картофель очистить и нарезать пластинками, залить соусом, осторожно перемешать, чтобы не превратить картофель в кашу и дать салату настояться примерно пол часа.

Затем добавить зелень.