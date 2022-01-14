Лишь 3 ингредиента: какой завтрак приготовить из вчерашнего картофельного пюре

Если со вчера, а то и позавчера в вашем холодильнике застоялось картофельное пюре, не торопитесь его выбрасывать. Оно может стать отличным основанием для совсем другого блюда.

Да, часто такое случается, когда на ужин приготовили слишком много пюре из картофеля, и оно осталось еще и на завтра. Однако на следующий день мало кто хочет есть вчерашнее блюдо. Но выход есть.

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В нашей кухне, как и в кулинарии разных народов, существует множество рецептов, позволяющих готовить новые блюда из остатков вчерашнего ужина или обеда. К таким продуктам относится и картофельное пюре. Из него готовят и оладьи, и разные запеканки, и пирожки с начинкой на любой вкус. А сегодня мы подбросим вам еще одну идею – сосиски в лаваше с картофельным пюре. Так что сохраняйте очередной рецепт для вкусного, сытного и быстрого завтрака.

Как приготовить сосиски в лаваше

с картофельным пюре.

Ингредиенты:

Сосиски;

Лаваш;

Картофельное пюре.

Способ приготовления:

Лаваш разрежьте на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску. На половину площади лаваша наложите картофельное пюре, а с самого края на картофель – сосиску. Сверните лаваш в рулетики. Выложите рулеты в смазанную растительным маслом форму для запекания, а сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в духовку на 20 – 30 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

количество ингредиентов зависит от того, сколько у вас осталось пюре и на сколько порций вы рассчитываете это блюдо.подавать картофельные рулетики с сосиской можно с томатным или сметанным соусом.

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Текст публикации Елены Бочкаревой:

Сосиска в лаваше с картофельным пюре. Прекрасная идея для завтрака. Если у вас осталось картофельное пюре от вчерашнего ужина, ни в коем случае не выбрасывайте его! Теперь мы найдем ему оригинальное применение. Приготовим с ним вкусный, сытный и самое главное – быстрый завтрак!

Понадобятся:

Сосиски

Лаваш

Картофельное пюре, которое осталось от вчерашнего ужина или даже позавчерашнего. Количество произвольное, зависит от количества едоков и их аппетитов.

Лаваш разрезаем на прямоугольники таким размером, чтобы можно было несколько раз обернуть сосиску.

Половину площади лаваша смазываем картофельным пюре.

С края выкладываем сосиску и заворачиваем рулетики, как показано на видео.

Выкладываем рулеты в форму, смазанную растительным маслом, сверху покрываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 20 – 30 минут при 200°.

И посмотрите, какие аппетитные рулетики у нас получаются! В общем, вчерашнее картофельное пюре сыграло свою звездную роль! Подавать их можно с томатным или сметанным соусом.