Как вкусно добавить маш в рацион: оригинальный рецепт салата для жаркого сезона
16 августа 2021 , 10:05Читати новину українською
Источник:инстаграм Нади Андреевой
У нас для вас очередная идея необычного рецепта, которым удастся покорить всех гурманов. Попробуйте приготовить салат из маша, и это блюдо станет вашим любимым!
Нутрициолог Надежда Андреева рассказала, как приготовить интересный салат из маша. По ее словам, это самый легкий и вкусный способ включить эти бобовые в свой летний рацион. Блюдо получается очень оригинальным, а готовится оно быстро и не требует каких-то сложных ингредиентов. Берите рецепт на заметку!
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Маш, бобы мунг или золотистая фасоль– это зернобобовая культура, широко выращиваема в Южной Азии, в частности в Индии, Бангладеше и Пакистане. Бобы маленькие, зеленые, овальной формы. Маш содержит большое количество питательных веществ и является отличным источником белка, который нормализует чувствительность к инсулину.
Рецепт салата из маша / фото lavrentieva-kitchen
Салат из маша: быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 250 граммов маша (замочите в двойном объеме воды в течение ночи или минимум на 8 часов);
- 500 граммов сырых, мелко нарезанных овощей (например, перец, кабачок, морковь);
- 3 средние луковицы;
- 1 столовая ложка кокосового масла;
- 2 горсти свежего кориандра (или петрушки);
- орегано, базилик – на ваш вкус;
- морская соль – на ваш вкус;
- 1 чайная ложка молотой куркумы;
- 1 – 2 зубчика чеснока (мелко порезать);
- 1-сантиметровый кусочек имбиря (мелко порезать).
Для соуса:
- 120 миллилитров оливкового масла;
- 4 столовые ложки лимонного или лаймового сока (или 3 столовые ложки яблочного уксуса);
- 1 столовая ложка соуса тамари (или морская соль на ваш вкус).
Способ приготовления:
- Слейте воду с бобов и хорошо промойте. Положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 20 минут (бобы должны быть мягкими, но при этом не переваренными).
- Пока бобы готовятся, смешайте все ингредиенты для соуса в большой миске и добавьте туда нарезанные кубиками овощи.
- Слейте воду из маша, затем добавьте его в миску и хорошо перемешайте, чтобы бобы впитали заправку.
- Обжарьте лук в кокосовом масле на медленном огне в течение 10 минут до мягкости и золотистого цвета. Добавьте специи, чеснок, имбирь и щепотку соли и жарьте еще 2 минуты.
- Переложите в миску с бобами часть смеси с луком. Добавьте нарезанную свежую зелень и приправить солью и перцем, затем посыпьте оставшимся луком со специями.
Приятного аппетита!
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