Как вкусно добавить маш в рацион: оригинальный рецепт салата для жаркого сезона

У нас для вас очередная идея необычного рецепта, которым удастся покорить всех гурманов. Попробуйте приготовить салат из маша, и это блюдо станет вашим любимым!

Нутрициолог Надежда Андреева рассказала, как приготовить интересный салат из маша. По ее словам, это самый легкий и вкусный способ включить эти бобовые в свой летний рацион. Блюдо получается очень оригинальным, а готовится оно быстро и не требует каких-то сложных ингредиентов. Берите рецепт на заметку!

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Маш, бобы мунг или золотистая фасоль – это зернобобовая культура, широко выращиваема в Южной Азии, в частности в Индии, Бангладеше и Пакистане. Бобы маленькие, зеленые, овальной формы. Маш содержит большое количество питательных веществ и является отличным источником белка, который нормализует чувствительность к инсулину.

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Рецепт салата из маша / фото lavrentieva-kitchen

Салат из маша: быстрый рецепт

Ингредиенты:

250 граммов маша (замочите в двойном объеме воды в течение ночи или минимум на 8 часов);

500 граммов сырых, мелко нарезанных овощей (например, перец, кабачок, морковь);

3 средние луковицы;

1 столовая ложка кокосового масла;

2 горсти свежего кориандра (или петрушки);

орегано, базилик – на ваш вкус;

морская соль – на ваш вкус;

1 чайная ложка молотой куркумы;

1 – 2 зубчика чеснока (мелко порезать);

1-сантиметровый кусочек имбиря (мелко порезать).

Для соуса:

120 миллилитров оливкового масла;

4 столовые ложки лимонного или лаймового сока (или 3 столовые ложки яблочного уксуса);

1 столовая ложка соуса тамари (или морская соль на ваш вкус).

Способ приготовления:

Слейте воду с бобов и хорошо промойте. Положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 20 минут (бобы должны быть мягкими, но при этом не переваренными). Пока бобы готовятся, смешайте все ингредиенты для соуса в большой миске и добавьте туда нарезанные кубиками овощи. Слейте воду из маша, затем добавьте его в миску и хорошо перемешайте, чтобы бобы впитали заправку. Обжарьте лук в кокосовом масле на медленном огне в течение 10 минут до мягкости и золотистого цвета. Добавьте специи, чеснок, имбирь и щепотку соли и жарьте еще 2 минуты. Переложите в миску с бобами часть смеси с луком. Добавьте нарезанную свежую зелень и приправить солью и перцем, затем посыпьте оставшимся луком со специями.

Приятного аппетита!

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