Полезный и вкусный завтрак за несколько минут: рецепты блюд из авокадо
Источник:24 канал
Диетологи настоятельно рекомендуют включать в рацион авокадо тем, кто хочет похудеть. Этот продукт имеет универсальный вкус, поэтому его легко сочетать как с солеными, так со сладкими продуктами.
Как правильно выбирать и готовить авокадо. Идеи 24 делятся рецептами вкусных завтраков с зеленым фруктом, которые становятся все более популярными в сети.
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Как выбирать авокадо
Важно правильно выбирать авокадо / Фото Pixabay
Чтобы фрукт был вкусным, его нужно уметь выбирать. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при покупке.
- Авокадо должен быть упругим: не жестким и не мягким.
- Хвостик должен легко отделяться от фрукта, а под ним должно быть светло-желтый цвет.
Вкусные завтраки с авокадо
Тост с яйцами пашот и соусом гуакамоле
Для приготовления мексиканского соуса гуакамоле очистите авокадо, выньте мякоть, смешайте ее с мелко нарезанным кориандром, измельченными помидорами и луком. Добавьте соль, перец и сок из половинки лимона. Соус хорошо перемешайте и намажьте на хлеб, поджаренный на сковороде до хрустящей корочки. Яйцо отвариваем методом пашот и выкладываем на тост с авокадо, и ваш полезный завтрак готов.Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.
Яйца запеченные из авокадо
Вкусные яйца с авокадо / Фото Pixabay
Приготовление этого завтрака займет у вас 15 минут. Разрежьте авокадо пополам и достаньте косточку. В половинки взбиваем по 1 яйцу. Вы можете также добавить кусочки ветчины или лосося, соль и перец. Блюдо поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
Омлет с рукколой и авокадо
Оригинальный и вкусный рецепт омлета / Фото Health
Взбейте яйца с молоком и вылейте на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистого цвета. В емкость нарежьте листья рукколы, добавьте пластинки авокадо, соль и перец. Заправляем смесь лимонным соком и маслом и хорошо перемешиваем. На половинку омлета выкладываем салат с авокадо и накрываем сверху другой частью.
Овсянка с авокадо
Добавьте к овсянке авокадо и наслаждайтесь / Фото Posta
Этот завтрак готовится очень быстро, и результат вам точно понравится. Залейте овсяные хлопья кипятком, добавьте соль, перец и подождите, чтобы они приготовились. Перед подачей посыпаем кашу тертым пармезаном и добавляем нарезанное авокадо.
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Салат с курицей и авокадо
Этот полезный и быстрый перекус вам точно понравится / Фото Healthyeating
Легкий летний салат с курицей и авокадо точно придется вам по душе. Нарежьте куриное филе большими кусочками, натрите специями и обжарьте на сковородке. После приготовления измельчите мясо. Очистите авокадо и нарежьте его ломтиками, добавьте 1 – 2 горстки салатного микса и половинки помидоров черри. Солим, перчим, заправляем лимонным соком, маслом и кушаем.
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