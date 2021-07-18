Правильный подход к выбору товаров поможет сэкономить деньги и уберечь здоровье. Идеи 24 делятся списком продуктов, которые не стоит покупать.

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Продукты, от которых стоит отказаться

Ароматизированные йогурты



Ароматизированные йогурты только навредят вашему здоровью / Фото Zoo

Как правило, этот продукт является засахаренной версией здорового йогурта. Именно поэтому очень важно внимательно изучать состав, чтобы быть уверенным, что белка в нем больше, чем сахара.

Нарезанные колбаса или сыр

Такой вариант может сэкономить ваше время и будет удобным на пикнике, но помните: в нарезанных сырах и колбасе много натрия – до 30% от рекомендуемой суточной нормы. Также есть много жиров и совсем нет клетчатки.

Готовые салаты



Салат из магазина – не лучший вариант для здорового перекуса / Фото Menafn

Кажется, что это хороший перекус, но нередко он может быть опасным для вас. В готовые салаты добавляют соусы, которые содержат натрий, сахар и трансжиры. Однако здесь не так важен его состав, как количество. Рекомендуется, чтобы заправки было не более одной столовой ложки на порцию.

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Готовые коктейли

Никто не говорит, что коктейли – это хорошо. Но если вы все же решили приобрести их в готовой версии в магазине, то знайте – это настоящие "сахарные бомбы".

Конфеты



Сладости вредны для здоровья / Фото Pinterest

Лакомиться сладостями всегда не очень здорово, особенно в больших порциях. Выход из ситуации прост и сложен одновременно – обходите стороной прилавки с конфетами. Это поможет вам сэкономить деньги и убережет ваше здоровье.

Кофе или чай в бутылках



Чай и кофе лучше готовить дома / Фото Pinterest

В таких бутылках содержится немало сахара – примерно, как в сладкой газированной воде. Если все же хотите утолить жажду именно этими напитками, внимательно читайте их состав и выбирайте те, в которых почти нет сахара. Лучше же – приготовить чай или кофе дома, охладить и взять с собой.

Обезжиренные продукты

В обезжиренных йогурте, масле, сыре или иных продуктах содержится больше сахара, чем в аналогах с нормальной жирностью. Причина проста – все ради усиления вкуса.

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Продукты с трансжирами