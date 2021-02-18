В народе существует много различных мифов об алкоголе. Некоторые из них имеют научное подтверждение, а некоторые просто распространяются от соседей к родственникам, от родственников к друзьям, от друзей к коллегам и тому подобное.

Мы подготовили для вас неоспоримые факты об алкоголе, которые точно изменят ваше отношение к спиртному, а некоторые из них вообще полностью опровергнут известные всем мифы.

Читайте также: Секреты барменов, о которых никто не знает

Можно ли опьянеть после еды

Многие люди уверены в том, что если хорошо и сытно поесть, то можно избежать опьянения. Все не так просто. Еда только замедляет процесс опьянения, ведь препятствует усвоению алкоголя. Такое положение крайне опасно, ведь тот, кто выпил, не чувствует желаемой эйфории, поэтому увеличивает дозу спиртного. В результате пьяное состояние наступает несколько позже и результаты этого могут быть очень непредсказуемы.

Фото freepik

Алкоголь согревает

После употребления алкогольных напитков происходит "прилив" крови к коже определенных частей тела. Именно поэтому человек чувствует тепло. Но из других частей тела происходит отток, поэтому они становятся чрезвычайно уязвимыми к холоду.

Нельзя смешивать разные виды алкоголя

Не так важно, что вы пьете, как то – сколько вы пьете. Будьте уверены, то, что вы "намешали" на ваше физическое состояние не повлияет. А вот большая выпитая доза точно плохо скажется на вашем самочувствии. Употребляя только один вид алкоголя, можно легче контролировать его количество. Это, соответственно, поможет иметь лучшее самочувствие на следующий день.

Фото daily.afisha

Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию

Многие люди уверены в том, что на следующий день после употребления алкоголя наш организм обезвожен. На самом деле это не так, просто жидкость после употребления алкоголя неправильно распределена в организме: в междуклеточном пространстве воды мало, а в суставах – многовато. Именно поэтому мы имеем отеки и головную боль.

Интересно: 7 лайфхаков с едой из Макдональдса, которые нужно обязательно попробовать

Алкоголь калорийный?

Сам по себе весь алкоголь не слишком калорийный. Но он влияет на наш метаболизм. Организм все спиртное воспринимает как токсичное вещество, поэтому все силы "затрачивает" на то, чтобы от него избавиться. Поэтому переваривания и усвоения пищи откладывается.

Фото 1news

Нельзя снижать градус алкоголя

Не так важно, что именно вы пьете, как то – сколько вы пьете. Употребление различных видов алкоголя затрудняет возможность осознавать выпитое количество напитков. Поэтому снижать градус алкогольных напитков можно, но делайте это осторожно и мудро.

Возраст вина влияет на его качество

Все вино имеет свои сроки годности, ведь оно не может храниться вечно. У каждого сорта есть идеальный "возраст". Например, некоторые вина стоит пить в первый год изготовления, а некоторые – после 10 лет настаивания.

Фото iphones