Никогда так не одевайтесь на собеседование: табу, о которых никто не говорит

15 июня 2021 , 12:22
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Источник:

24 канал

Собеседование – важное событие в жизни, ведь от нее зависит ваше будущее. Чтобы не испортить первое впечатление работодателя о себе, обязательно изучите главные правила дресс-кода.

Обычно мы думаем, что на собеседовании важная коммуникация. Но на самом деле все начинается в тот момент, когда вы заходите в кабинет потенциального работодателя, а именно – первое впечатление. Чтобы не составить ложное представление о себе – читайте в нашем материале о том, как не стоит одеваться на собеседование. 

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Все мы слышали, что на собеседование следует выбирать деловой стиль. Однако в наше время костюмы-тройки, белоснежные блузы и каблуки уже не актуальны, а произвести хорошее впечатление на руководителя можно и не выходя за рамки обыденного стиля. Как это сделать – рассказываем далее.


Как правильно одеваться на собеседование / Фото Unsplash

Чего следует избегать

  •  Не стоит одевать шорты. Собеседование – это точно не то место, где надо оголять ноги.
  •  Цветные футболки с яркими рисунками или надписями – не лучшая идея.


Не стоит выбирать яркую одежду с принтами / Фото Unsplash

  • Сандалии лучше оставить дома. Отдайте предпочтение удобным кроссовкам или кедам.
  • Вместо майки в жаркую погоду лучше одеть футболку – обнаженные плечи на собеседовании могут свидетельствовать о незнании этикета.
  • Спортивный костюм – у каждого разный стиль повседневной одежды, однако, если вы относите себя к сторонникам sport casual, советуем заменить спортивный костюм на джинсы и футболку. Исключением можно считать будущих учителей физкультуры или тренеров.
Чтобы достичь своей цели, нужно не только много работать, но и уметь правильно отдыхать. И лучше всего это делать в компании друзей за рюмкой охлажденной Zubrowka Czarna.


Выбирайте простую и удобную одежду / Фото Unsplash

  • Рабочая форма – даже если вы претендуете на должность, которая предполагает переменную форму, на собеседование лучше появиться в другом наряде.
  • Не советуем выбирать одежду из тканей, которые легко мнутся. Тогда ваш вид может быть неопрятным, что точно не пойдет вам на пользу во время собеседования.
  • Откровенные вещи, которые будут привлекать излишнее внимание. Это, в частности, касается женщин: короткие платья или глубокие декольте будут неуместными.


Не стоит выбирать откровенную одежду на собеседование / Фото Unsplash

  • Оверсайз одежду приберегите для прогулок с друзьями. Наряды на собеседование должно подходить вам по размеру и выглядеть опрятно.

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И помните, главное – аккуратность. Поэтому заранее позаботьтесь о своем наряде, чтобы он выглядел идеально.

Автор: Ірина Бенцак