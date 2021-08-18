Что можно есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов

Если вы решили похудеть, но вечером срываетесь и едите все, что попадает под руку, стоит пересмотреть свой рацион. Он должен быть сбалансированным, но при этом вкусным и разнообразным.

И не заставляйте себя голодать в вечернее время – просто выбирайте правильные продукты. 6 полезных вариантов для ужина назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что можно есть на ужин

Свежие и тушеные овощи . Это легкий и простой вариант ужин. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке.

. Это легкий и простой вариант ужин. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке. Кисломолочные продукты. Они содержат белок, симбиотичные бактерии и быстро усваиваются. Это положительно скажется на работе ЖКТ.

Яйца. Возьмите вареные белки и желток от одного яйца, добавьте сельдерей и другие овощи. Вы получите вкусное, полезно и низкокалорийное блюдо.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Вкусная рыба – отличный вариант для ужина / Фото Pixabay

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Нежирная рыба. Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.

Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину. Курица или индейка. Птицу можно запечь или приготовить на пару. Также можно использовать мясо для приготовления вкусного сэндвича из хлебцов.

Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. Сыры содержат казеин, который быстро утоляет голод. Кроме того, он ускоряет метаболизм.

Помните, что есть нужно тогда, когда появляется чувство голода, и до его утоления. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.

Текст публикации Елены Кален:

Опасаетесь есть после 6 вечера, но все равно срываетесь? Не знаете, что купить в магазине для вкусного и полезного ужина при снижении веса?

Часто слышу жалобы, что именно вечером хочется есть больше всего? Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому если вы чувствуете голод, не отказывайтесь от ужина!

В этом посте я дам пару советов, которые сделают ваш ужин более полезным для похудения.

Как едим?

Ужинаем только по голоду и ровно столько, чтобы утолить голод. Тогда съеденного количества уже окажется меньше.

Желательно, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна. Если лечь спать на полный желудок, то сложно будет заснуть вовремя, а утром будет гораздо тяжелее проснуться.

Если вы пока только учитесь питаться по голоду и это еще не всегда получается, то, возьмите за правило — вечером есть только из маленькой тарелки. Это психологическая уловка, которая помогает съесть меньше.

Что едим?

В качестве легкого перекуса на ужин я рекомендую:⠀

Свежие и тушеные овощи. Овощи перевариваются за 30-40 минут и не создают тяжести в желудке.

Кисломолочные продукты. Быстро усваиваются, содержат белок и симбиотичные бактерии, что окажет благотворное влияние на работу ЖКТ и поддержит снижение веса.

Яйца. Если их порезать (только белки и желток от 1 яйца), смешать с сельдереем и другими овощами, получится вкусное и низкокалорийное блюдо.

Нежирная рыба. Организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.

Курица или индейка. Можно сделать сэндвич из хлебцов, курицы или индейки. Мясо лучше запечь или приготовить на пару.

Нежирный сыр. Например, Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. В сыре содержится казеин, который быстро утоляет голод, а также благотворно влияет на скорость метаболических процессов.