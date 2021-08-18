Что можно есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов
Источник:инстаграм Елены Кален
Если вы решили похудеть, но вечером срываетесь и едите все, что попадает под руку, стоит пересмотреть свой рацион. Он должен быть сбалансированным, но при этом вкусным и разнообразным.
И не заставляйте себя голодать в вечернее время – просто выбирайте правильные продукты. 6 полезных вариантов для ужина назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Что можно есть на ужин
- Свежие и тушеные овощи. Это легкий и простой вариант ужин. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке.
- Кисломолочные продукты. Они содержат белок, симбиотичные бактерии и быстро усваиваются. Это положительно скажется на работе ЖКТ.
- Яйца. Возьмите вареные белки и желток от одного яйца, добавьте сельдерей и другие овощи. Вы получите вкусное, полезно и низкокалорийное блюдо.
Вкусная рыба – отличный вариант для ужина / Фото Pixabay
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- Нежирная рыба. Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.
- Курица или индейка. Птицу можно запечь или приготовить на пару. Также можно использовать мясо для приготовления вкусного сэндвича из хлебцов.
- Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. Сыры содержат казеин, который быстро утоляет голод. Кроме того, он ускоряет метаболизм.
Текст публикации Елены Кален:
Опасаетесь есть после 6 вечера, но все равно срываетесь? Не знаете, что купить в магазине для вкусного и полезного ужина при снижении веса?
Часто слышу жалобы, что именно вечером хочется есть больше всего? Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому если вы чувствуете голод, не отказывайтесь от ужина!
В этом посте я дам пару советов, которые сделают ваш ужин более полезным для похудения.
Как едим?
Ужинаем только по голоду и ровно столько, чтобы утолить голод. Тогда съеденного количества уже окажется меньше.
Желательно, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна. Если лечь спать на полный желудок, то сложно будет заснуть вовремя, а утром будет гораздо тяжелее проснуться.
Если вы пока только учитесь питаться по голоду и это еще не всегда получается, то, возьмите за правило — вечером есть только из маленькой тарелки. Это психологическая уловка, которая помогает съесть меньше.
Что едим?
В качестве легкого перекуса на ужин я рекомендую:⠀
Свежие и тушеные овощи. Овощи перевариваются за 30-40 минут и не создают тяжести в желудке.
Кисломолочные продукты. Быстро усваиваются, содержат белок и симбиотичные бактерии, что окажет благотворное влияние на работу ЖКТ и поддержит снижение веса.
Яйца. Если их порезать (только белки и желток от 1 яйца), смешать с сельдереем и другими овощами, получится вкусное и низкокалорийное блюдо.
Нежирная рыба. Организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.
Курица или индейка. Можно сделать сэндвич из хлебцов, курицы или индейки. Мясо лучше запечь или приготовить на пару.
Нежирный сыр. Например, Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. В сыре содержится казеин, который быстро утоляет голод, а также благотворно влияет на скорость метаболических процессов.