Чипсы из лаваша на скорую руку: рецепт домашних снеков, которые не повредят фигуре

Если вам вдруг захотелось чего-нибудь пожевать под фильм, приготовьте полезную альтернативу вредным снекам – чипсы из лаваша. Все, что вам нужно, – набор любимых специй и несколько минут свободного времени.

Иногда бывает так, что не использовали весь лаваш, купленный накануне. А срок годности таких продуктов крайне мал. Открытый лаваш не простоит дольше и 1 – 2 дней. Чтобы зря не засыхал, предлагаем приготовить быстрые чипсы. Это и вкусно, и совсем не вредно.

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Кроме этого, приправы и добавки вы можете выбирать на любой вкус. А сегодня поделимся двумя рецептами: с паприкой и сыром и зеленью.

Домашние чипсы из лаваша

Ингредиенты для чипсов с паприкой:

Лаваш – 1 штука;

Паприка – 1 столовая ложка;

Томатна паста (кетчуп) – 1 стакан;

Соль – 0,5 чайной ложки;

Растительное масло – 1 столовая ложка.

Ингредиенты для чипсов с сыром и зеленью:

Сыр тертый – 50 граммов;

Прованские травы – 1 чайная ложка;

Соль – 0,5 чайной ложки;

Растительное масло – 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

Лаваш нарежьте треугольниками и разделите поровну для двух пакетов (вкусов). В каждый пакет добавьте нужные ингредиенты и нарезанный лаваш. Завяжите пакеты и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался. Противень застелите пергаментом и выложите чипсы. Выпекайте 5 – 7 минут при температуре 160 градусов.

Приятного аппетита!

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Чипсы из лаваша, приготовленные в духовке / Фото instagram

Текст публикации kira_kulinar:

Хочется чипсов, но вредят фигуре? Тогда смотри:

Ингредиенты "с паприкой":

Лаваш – 1шт

Паприка – 1ст.л

Томатная паста (кетчуп) – 1ст.

Соль – 1/2ч.л

Растительное масло – 1ст.л

"с сыром и травами"

Сыр тертый - 50г

Прованские травы - 1ч.л

Соль - 1/2ч.л

Растительное масло - 1ст.л

Приготовление:

Нарежьте лаваш треугольниками и разделите на 2 пакета.

В каждый пакет добавляем ингредиенты.

Завязываем пакеты и хорошо перемешиваем, чтобы каждый треугольник пропитался.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем наши треугольники.

Запекаем при 160°6 мин (но смотрим, чтобы зарумянились и достаем) главное не передержать.