Check Up организма: какие анализы должны сдавать взрослые
Источник:инстаграм Татьяны Лакусты
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Это основная составляющая жизни.
Важно регулярно проходить обследования, чтобы быть уверенным в здоровье. Какие анализы следует сдавать взрослому человеку – рассказала диетолог Татьяна Лакуста.
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Если вы не забываете отвозить свою машину на ежегодный техосмотр, не забывайте и про себя, у нас есть такие же узловые механизмы работы, которые надо просмотреть,
– отметила Лакуста.
Какие анализы нужно сдать взрослому
- Общий анализ крови с формулой (смотрим на клетки крови, через них оцениваем косвенно иммунитет, кроветворение).
- Общий анализ мочи (оцениваем состояние почек/мочевого пузыря).
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Биохимия:
- АЛТ, АСТ, ГГТП – состояние печени.
- Креатинин – функция фильтрации почек.
- ТТГ – скрининг здоровья щитовидной железы.
- Холестерин(или липидный профиль) – обмен жиров.
- Общий белок (при избыточном весе + мочевую кислоту) – обмен белка.
- Глюкоза натощак (можно индекс НОМА/гликированный гемоглобин) – обмен углеводов.
- Витамины, минералы (по возможности/желанию): ферритин, цинк, медь, витамин Д.
При наличии заболеваний, специфики питания, физических нагрузок, режима ночной работы, профспорта – ваш список корректируются врачом, чтобы предупредить развитие осложнений болезни или развитие заболевания из-за вашего образа жизни,
– резюмировала Татьяна Лакуста.
Текст публикации Татьяны Лакусты:
Что такое превенция в медицине?
Это предупреждение развития болезни, предупреждение развитие осложнений при наличии болезни и предупреждение ее перехода в хроническое состояние.
Чем профилактировать?
- Профилактическим осмотром с выполнением анализов и обследований;
- психогигиеной;
- физактивностью;
- питанием.
Если вы субъективно здоровы – великолепно. Сдайте клинический минимум анализов, отдайте врачу на проверку. Зайдите к гинекологу(урологу), стоматологу. Клинический минимум (общий крови, мочи, глюкоза натощак, холестерин, белок крови).
Просто, ведь, да?
Если вы не забываете отвозить свою машину на ежегодный техосмотр – не забывайте и про себя, у нас есть такие же узловые механизмы работы, которые надо просмотреть.
Какие анализы сдаем в check up взрослому?
Общий анализ крови с формулой (смотрим на клетки крови, через них оцениваем косвенно иммунитет, кроветворение).
Общий анализ мочи (оцениваем состояние почек/мочевого пузыря).
Биохимия:
АЛТ, АСТ, ГГТП – состояние печени.
Креатинин – функция фильтрации почек.
ТТГ – крининг здоровья щитовидной железы.
Холестерин(или липидный профиль) – обмен жиров.
Общий белок (при избыточном весе + мочевую кислоту) – обмен белка.
Глюкоза натощак (можно индекс НОМА/гликированный гемоглобин) – обмен углеводов.
Витамины, минералы (по возможности/желанию): ферритин, цинк, медь, витамин Д.
Планово выполнить – зайти к терапевту/семейному доктору – измерить давление, пульс – рассказать жалобы – показать анализы – уйти с коррекцией.
При наличии заболеваний, специфики питания, физнагрузок, режима ночной работы, профспорта – ваш список корректируются врачом, чтоб предупредить развитие осложнений болезни или развитие заболевания из-за вашего образа жизни.