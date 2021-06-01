Как быстро почистить морковь: видео от профессиональных поваров

Морковь – это обязательный компонент многих салатов, гарниров или первых блюд. Ее можно варить, запекать, жарить или даже использовать для приготовления десертов. Но прежде чем переходить к важным процессам с этим компонентом, морковь нужно аккуратно почистить.

В основном процесс чистки моркови не приносит удовольствия, ведь это занимает много времени и заставляет потом мыть столешницу, плитку или полки от кожуры от моркови. Для того чтобы этого избежать, вам понадобится морковь и овощечистка.

Интересно Когда жизнь подбрасывает лимоны – сделай из них коктейли с Soplica

Такой способ чистки не только удобный, он еще и очень быстрый. Чтобы почистить морковку среднего размера, вам понадобится не более 45 секунд.

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose

Весь секрет правильной, идеальной и быстрой чистки моркови в том, что ее нужно держать под углом 45 градусов.

И еще Простой способ для быстрой очистки терки: видеолайфхак

Просмотрев видеолайфхак, вы можете экспериментировать у себя на кухне. Возможно, результат с первого раза будет не таким рекордным, но с третьего-четвертого раза вы сможете чистить морковь как профессиональный повар.

Учитесь, просматривая короткое видео: