Будьте внимательны при мытье посуды: 8 продуктов, которые опасно сбрасывать в канализацию

Мыть посуду вручную – нелегко. А как неприятно иметь дело с остатками пищи, попадающими в раковину! Причем неприятно не только тому, кто моет посуду, но и самой сливной системе. Да, некоторые отходы ей очень вредят.

Идеи 24 рассказывают, какие продукты категорически нельзя сбрасывать в канализацию. Иначе незапланированные расходы на сантехника вам гарантированы.

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Какие продукты запрещено сбрасывать в канализацию

Скорлупа от яиц



Скорлупе от яиц не место в канализации / Фото Pixabay

Скорлупа от яиц повреждает и засоряет трубы. Даже если вы прочистили их у себя дома, частицы могут застрять в других.

Масло

Если после обжаривания на сковороде осталась масло, никогда не сливайте его в канализацию. Это приведет к засорению труб. Также не стоит выбрасывать в трубы майонез, маргарин и заправки для салатов.

Кофейная гуща



Выбрасывайте кофейную гущу в помойку / Фото Pixabay

Не рекомендуем сливать в сток кофейную гущу, ведь она не способна растворяться в воде. Лучше отделять ее от воды и выбрасывать в мусорник.

Рис

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Кажется, что одно зернышко риса не способно повредить канализации и сможет легко вытечь. Но если их будет несколько штучек, которые разбухнут от контакта с водой, – это может привести к проблемам.

Макароны



Макароны увеличиваются в воде и могут прилипать к трубам / Фото Pixabay

Макаронные изделия в воде увеличиваются в размерах и становятся липкими, поэтому легко застревают в трубах и стиках. А это может привести к засорению канализации.

Мука

Очень опасно попадание муки в канализацию. При контакте с водой она превращается в клейкое вещество.

Лекарства



Таблетки могут причинить вред природе / Фото Pixabay

Таблетки или жидкие препараты не застрянут в канализации, но могут причинить большой вред природе и животным. Поэтому, рекомендуем выбрасывать лекарства в мусорник.

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Наклейки с фруктов

Во время промывания фруктов часто из них отрываются наклейки и попадают в сток. Это очень опасно! Ведь они редко растворяются в воде и могут попасть в фильтры труб.