Идеи 24 рассказывают о преимуществах и недостатках акриловых поверхностей и как правильно за ними ухаживать. Эти советы помогут быстро и легко отчистить ванну.
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Особенности акриловой ванны
Современные магазины сантехники часто предлагают ванны изготовлены именно из этого материала. Он имеет свои плюсы и минусы.
Современные акриловые ванны имеют свои преимущества и недостатки / Фото Pexels
Преимущества акриловых ванн:
- Хорошо удерживают тепло (за полчаса температура падает всего на 1 градус).
- Акрил не подвержен коррозии.
- Легко чистятся водой и мочалкой.
- На поверхности санитарного акрила, из которого изготавливают качественные ванны, не может появиться плесень.
- Широкий выбор моделей в магазинах.
Недостатки:
- Материал не может похвастаться своей прочностью.
- Очень быстро появляются царапины.
- В акриловые ванны нельзя лить кипяток и надолго оставлять их мокрыми.
Через чувствительность этого акрила, ванны из этого материала нужно чистить с особой осторожностью.
Как правильно чистить
Рекомендуем часто проводить очистку с помощью мочалки и воды, чтобы предотвратить серьезные загрязнения и появление накипи. Чистить акриловую сантехнику, используя специальные моющие средства, можно только 2 раза в месяц.
Проводите очищение с помощью воды и тряпки / Фото Sunrisespecialty
Сода
Если загрязнения не сильные, с ними легко справится сода. Намочите поверхность ванны и мочалку, насыпьте пищевой соды и хорошо потрите. Ваша ванная станет белой и чистой.
Лимонная кислота
Сода вряд ли справится с желтыми пятнами и устаревшей накипью. В этом случае воспользуйтесь лимонной кислотой. Растворите в воде пакетик порошка, соблюдая пропорции 15 граммов на стакан воды. Промокните мочалку в растворе, нанесите на поверхность ванны и оставьте на 20 минут. После этого помойте ванну моющим средством для сантехники и тщательно смойте проточной водой.
Избавиться от старых пятен и накипи поможет лимонная кислота / Фото Pinterest
Лимонная кислота размягчит известковый налет, а профессиональный раствор поможет убрать остатки.
Царапины
Акриловые ванны очень легко повредить. Скрыть царапины можно с помощью мелкой наждачной бумаги. Если вся ваша ванная потускнела и потеряла вид, можно легко вернуть ей блеск. Приобретите средство для полировки на основе воска, нанесите мягкой салфеткой, ополосните водой поверхность и вытрите насухо.
Ржавчина
Для того, чтобы почистить акриловую ванну от ржавчины, приобретите профессиональное моющее средство. Нанесите его на поверхность и распределите мочалкой. Следуйте инструкции и смойте средство водой.
Для борьбы со ржавчиной приобретите профессиональное средство / Фото Pinterest
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Какие средства категорически запрещено использовать
Выбирать моющие средства для акриловых ванн нужно очень тщательно. Никогда не используйте для очистки:
- порошок для стирки и других поверхностей;
- средства от накипи, содержащие в своем составе ацетон, муравьиную кислоту, нашатырный спирт, фосфорную кислоту и формальдегид.