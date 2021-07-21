Идеи 24 рассказывают, какие продукты категорически нельзя сбрасывать в канализацию. Иначе незапланированные расходы на сантехника вам гарантированы.
Интересно знать Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
Какие продукты запрещено сбрасывать в канализацию
Скорлупа от яиц
Скорлупе от яиц не место в канализации / Фото Pixabay
Скорлупа от яиц повреждает и засоряет трубы. Даже если вы прочистили их у себя дома, частицы могут застрять в других.
Масло
Если после обжаривания на сковороде осталась масло, никогда не сливайте его в канализацию. Это приведет к засорению труб. Также не стоит выбрасывать в трубы майонез, маргарин и заправки для салатов.
Кофейная гуща
Выбрасывайте кофейную гущу в помойку / Фото Pixabay
Не рекомендуем сливать в сток кофейную гущу, ведь она не способна растворяться в воде. Лучше отделять ее от воды и выбрасывать в мусорник.
Рис
Кажется, что одно зернышко риса не способно повредить канализации и сможет легко вытечь. Но если их будет несколько штучек, которые разбухнут от контакта с водой, – это может привести к проблемам.
Макароны
Макароны увеличиваются в воде и могут прилипать к трубам / Фото Pixabay
Макаронные изделия в воде увеличиваются в размерах и становятся липкими, поэтому легко застревают в трубах и стиках. А это может привести к засорению канализации.
Мука
Очень опасно попадание муки в канализацию. При контакте с водой она превращается в клейкое вещество.
Лекарства
Таблетки могут причинить вред природе / Фото Pixabay
Таблетки или жидкие препараты не застрянут в канализации, но могут причинить большой вред природе и животным. Поэтому, рекомендуем выбрасывать лекарства в мусорник.
Интересно знать Известковый налет и ржавчина: как очистить акриловую ванну от этих загрязнений
Наклейки с фруктов
Во время промывания фруктов часто из них отрываются наклейки и попадают в сток. Это очень опасно! Ведь они редко растворяются в воде и могут попасть в фильтры труб.