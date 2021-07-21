Ідеї 24 розповідають, які продукти категорично заборонено скидати у каналізацію. Це може призвести до поганих наслідків.

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Які продукти заборонено скидати у каналізацію

Шкаралупа від яєць



Шкаралупі від яєць не місце в каналізації / Фото Pixabay

Шкаралупа від яєць пошкоджує та засмічує труби. Навіть якщо ви прочистили їх у себе вдома, частинки можуть застрягнути в інших.

Олія

Якщо після обсмажування на пательні залишилась олія, ніколи не зливайте її у каналізацію. Це призведе до засмічення труб. Також не варто викидати у труби майонез, масло, маргарин та заправки для салатів.

Кавова гуща



Викидайте кавову гущу у смітник / Фото Pixabay

Не рекомендуємо зливати у стік кавову гущу, адже вона не здатна розчинятись у воді. Найкраще відділяти її від рідини та викидати у смітник.

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Рис

Здається, що одна зернинка рису не здатна зашкодити каналізації та зможе легко витекти. Але якщо їх буде кілька штучок, які розбухнуть від контакту з водою, – це може призвести до проблем.

Макарони



Макарони збільшуються у воді і можуть прилипати до труб / Фото Pixabay

Макаронні вироби у воді збільшуються в розмірах та стають липкими, тому легко застрягають у трубах і стіках. А це може призвести до засмічення каналізації.

Борошно

Дуже небезпечним є потрапляння борошна у каналізацію. При контакті з водою воно перетворюється на клейку речовину.

Ліки



Таблетки можуть заподіяти шкоди природі / Фото Pixabay

Пігулки чи рідкі препарати не застрягнуть у каналізації, але можуть заподіяти неабиякої шкоди природі і тваринам. Тому, рекомендуємо викидати ліки у смітник.

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Наклейки з фруктів

Під час промивання фруктів часто з них відриваються наклейки та потрапляють у стік. Це дуже небезпечно! Адже вони рідко розчиняються у воді та можуть потрапити у фільтри труб.