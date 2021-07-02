Так как же создать комфортное, не давящее на психику пространство, не снося при этом стен? Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваша комнатка перестала казаться крошечной и несуразной .

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Как правильно обустроить маленькую комнату

Приведите в порядок вещи

Через беспорядок комната кажется меньше и теснее. Разбросанные вещи нагромождают пространство, поэтому рекомендуем выбросить все лишнее и убрать на полках. Если в комнате будет чисто – она ​​будет казаться более открытой.



Уберите лишние детали / Фото Unsplash

Правильно расставьте мебель

Расставляйте мебель вдоль стены, и освободите место внутри комнаты. Когда вещи перекрывают обзор помещения, оно выглядит тесным.



Не заставляют центр комнаты мебелью / Фото Unsplash

Выберите светлые оттенки

Светлые, холодные цвета визуально придадут вашей комнате площади. Тогда как темные и теплые краски сделают помещение маленьким, уютным и интимным.

Выбирайте нейтральные оттенки. Если стены, шторы и ткань на мебели будут в одной цветовой гамме, это создаст иллюзию большей комнаты. Не рекомендуем добавлять в дизайн ярких цветов. Они, как правило, разбивают пространство и делают его визуально меньше.



Выбирайте одну цветовую гамму для комнаты / Фото Unsplash

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Добавьте освещения

Освещение маленьких комнат очень важно. Ваше пространство будет выглядеть куда больше, если вы организуете достаточно естественного и искусственного света. Не вешайте темные шторы, оставляйте окна открытыми, чтобы они пропускали больше солнца. Также добавьте ламп для лучшего освещения вечером.



Комната должна быть хорошо освещена, тогда она будет казаться больше / Фото Unsplash

Более светоотражающих поверхностей

Поставьте большое зеркало у стены: оно поможет визуально увеличить пространство. Если вы планируете в комнате перегородку, выберите для нее стекло. Для столешниц тоже можно использовать глянцевые материалы.



Поставьте в маленькой комнате зеркало / Фото Unsplash

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"Нет" мелким деталям