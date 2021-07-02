То як створити комфортний, незадушливий простір, не зносячи при цьому стін? Розповідаємо, що треба зробити, щоб ваша кімнатка перестала здаватися крихітною та недолугою.

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Як правильно облаштувати маленьку кімнату

Упорядкуйте речі

Через безлад кімната здається меншою і тіснішою. Розкидані речі нагромаджують простір, тому рекомендуємо викинути все зайве та прибрати на полицях. Якщо у кімнаті буде чисто – вона здаватиметься більш відкритою.



Приберіть зайві деталі / Фото Unsplash

Правильно розставте меблі

Розставляйте меблі вздовж стіни та звільніть місце всередині кімнати. Коли речі перекривають огляд приміщення, воно виглядає тісним.



Не заставляйте центр кімнати меблями / Фото Unsplash

Оберіть світлі відтінки

Світлі, холодні кольори візуально додадуть вашій кімнаті площі. Тоді як темні і теплі барви зроблять приміщення маленьким, затишним та інтимним.

Обирайте нейтральні відтінки. Якщо стіни, штори та тканина на меблях будуть в одній кольоровій гамі, це створить ілюзію більшої кімнати. Не рекомендуємо додавати у дизайн яскравих кольорів. Вони, як правило, розбивають простір і роблять його візуально меншим.



Обирайте одну кольорову гаму для кімнати / Фото Unsplash

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Додайте освітлення

Освітлення маленьких кімнат дуже важливе. Ваш простір буде виглядати куди більшим, якщо ви організуєте достатньо природного та штучного світла. Не вішайте темні штори, залишайте вікна відкритими, щоб вони пропускали більше сонця. Також додайте ламп для кращого освітлення ввечері.



Кімната має бути добре освітлена, тоді вона здаватиметься більшою / Фото Unsplash

Більше світловідбивальних поверхонь

Поставте велике дзеркало біля стіни: воно допоможе візуально збільшити простір. Якщо ви плануєте у кімнаті перегородку, оберіть для неї скло. Для стільниць теж можна використовувати глянцеві матеріали.



Поставте у маленькій кімнаті дзеркало / Фото Unsplash

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"Ні" дрібним деталям

Приберіть дрібні аксесуари та меблі, адже вони роблять простір безладним. Замість маленьких комодів і тумб поставте одну велику шафу. З більшими меблями кімната буде комфортнішою.