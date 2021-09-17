Без муки и глютена: рецепт медово-миндального торта

Полезные и вкусные сладости особенно приятно готовить и есть, ведь от них много преимуществ и никаких лишних кило. Рецептом одного из тортиков делимся в нашем материале.

Мед и миндаль придадут замечательного аромата и вкуса этому безглютеновому десерту. Попробуйте приготовить полезный торт и удивите своих родных.

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Рецепт медово-миндального торта

Ингредиенты



Приготовьте миндальный торт / Фото Unsplash

Торт:

1,5 стакан обжаренного миндаля;

4 яйца;

полстакана меда;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

пол чайной ложки пищевой соды;

пол чайной ложки соли.

Топпинг:

2 столовые ложки меда;

1/4 стакана миндальных хлопьев.

Способ приготовления



Измельчите миндаль / Скриншот с видео

Шаг 1. Обжарьте миндаль при необходимости и измельчите его в блендере.

Шаг 2. Взбейте 4 желтка, добавьте полстакана меда, ванилин, пищевую соду и соль. Превратите все в однородную смесь с помощью миксера. Добавьте молотый миндаль и взбейте.

Шаг 3. В отдельной емкости взбейте яичные белки миксером до образования белого крема. С помощью специальной лопатки аккуратно переложите белки в ореховую смесь и перемешайте.

Шаг 4. Перелейте тесто в форму для выпекания, предварительно накрыв ее пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 170 градусов и готовьте пирог на 25 – 28 минут.

Шаг 5. После выпекания дайте десерту остыть, смажьте верх торта медом и посыпьте миндалем.

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