Без муки и глютена: рецепт медово-миндального торта
Источник:Eating Well
Полезные и вкусные сладости особенно приятно готовить и есть, ведь от них много преимуществ и никаких лишних кило. Рецептом одного из тортиков делимся в нашем материале.
Мед и миндаль придадут замечательного аромата и вкуса этому безглютеновому десерту. Попробуйте приготовить полезный торт и удивите своих родных.
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Рецепт медово-миндального торта
Ингредиенты
Приготовьте миндальный торт / Фото Unsplash
Торт:
- 1,5 стакан обжаренного миндаля;
- 4 яйца;
- полстакана меда;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- пол чайной ложки пищевой соды;
- пол чайной ложки соли.
Топпинг:
- 2 столовые ложки меда;
- 1/4 стакана миндальных хлопьев.
Способ приготовления
Измельчите миндаль / Скриншот с видео
Шаг 1. Обжарьте миндаль при необходимости и измельчите его в блендере.
Шаг 2. Взбейте 4 желтка, добавьте полстакана меда, ванилин, пищевую соду и соль. Превратите все в однородную смесь с помощью миксера. Добавьте молотый миндаль и взбейте.
Шаг 3. В отдельной емкости взбейте яичные белки миксером до образования белого крема. С помощью специальной лопатки аккуратно переложите белки в ореховую смесь и перемешайте.
Шаг 4. Перелейте тесто в форму для выпекания, предварительно накрыв ее пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 170 градусов и готовьте пирог на 25 – 28 минут.
Шаг 5. После выпекания дайте десерту остыть, смажьте верх торта медом и посыпьте миндалем.
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