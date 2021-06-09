10 антикварных вещей, которые до сих пор не утратили своего шарма: фото

Старинные предметы быта весьма выделяются на фоне современных изделий. У них не просто особый дизайн – у них свой характер, своя миссия. Они – будто посланники Времени, связывающие прошлое с настоящим.
Электрический тостер, мини-бар в виде корабля, металлические шахматы, дубовый сервант – все это и сегодня может украсить любой интерьер. Лишь включите фантазию и подыщите идеальное место для такой особенной вещи.
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1. Электрический тостер, выпущенный в 1920 году
Фото laboiteverte
2. Радиоприемник, работающий с 1938 года
Фото goneva
3. Оригинальная лампочка, внутри которой горит роза
Фото imgur
4. Металлические шахматы
Фото figyelj
5. Отремонтированная старинная печь
Фото reddit
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6. Мини-бар в виде корабля
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7. Жадеитовый набор посуды
Фото goneva
8. Домашний развлекательный центр
Фото ls3-5a-forum
9. Антикварный сервант
Фото pinterest
10. Гарнитур, созданный датским дизайнером Гансом Ольсеном в середине XX века
Фото pinterest