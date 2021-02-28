Ежедневно мы видим сотни знаков и различных эмблем. Большинство из них нам настолько привычны, что мы даже и не задумываемся об их значении и происхождении, а зря. В большинстве случаев символы появляются не просто так, в основном они имеют серьезную историю возникновения.

Мы подготовили для вас несколько историй появления популярных логотипов. Определенные факторы повлияли на форму, цвет и фон, на котором изображен знак.

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Знак "Power"

Этот знак можно увидеть практически на каждом устройстве. Это не просто символ, который не имеет особого значения. Еще в 40-х годах инженеры использовали двоичную систему для обозначения отдельных выключателей. Так, "1" означает, что он включен, а "0" – выключен. В результате этого был создан особый знак, который состоит из нуля и палочки – то есть единицы.

Фото viralslot

"Bluetooth"

Этот символ был назван и создан в честь короля Дании Харальда Блатанда. Он объединил все датские племена в одно королевство, поэтому имел уважение среди большого количества людей. Харальда довольно часто называли Синезубым из-за того, что он любил есть чернику.

Символ "Bluetooth" ("синий зуб") создан для объединения нескольких устройств в одну сеть. В основе символа объединения двух скандинавских рун: Hagall и Berkana, точнее первых букв названий рун.

Фото yasteq

"Amazon"

На первый взгляд кажется, что логотип компании достаточно прост и не имеет каких-то глубоких смыслов. Но на самом деле разработчики обдумали все нюансы. Желтая стрелка напоминает смайлик, то есть улыбку, которую стремятся получить от клиентов все сотрудники компании. Кроме этого, стоит обратить внимание на буквы, которые соединяет стрелка – "A" и "Z". Это означает, что покупатели могут найти в интернет-магазине абсолютно все.

Фото club.dns-shop

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"Toblerone"

Это компания, которая производит шоколадные изделия. На обертке каждого изделия есть изображение медведя. Это связано с тем, что компания находится в швейцарском городе Берн, которое также называют "городом медведей". Это и стало причиной появления такого логотипа на обертках.

Фото wikipedia

"Baskin-Robbins"

Компания специализируется на производстве мороженого и десертов. Если внимательно присмотреться, то между синими частями букв можно увидеть розовое "31". Число означает количество вкусов мороженого, которое предлагает своим клиентам компания.

Фото kapital