7 оригинальных способов нарезки арбуза, которые удивят ваших гостей

Пожалуй, не найдется вкуснее летнего лакомства, чем арбуз. Сочный плод лучше пробовать в августе, когда он достигает пика созревания.

Так как сезон арбузов уже близко, мы решили напомнить, как их нарезать. Идеи 24 собрали простые и интересные способы, которые вы сможете легко повторить дома.

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Классический способ

Большинство из нас привыкли нарезать арбуз четвертинками. Такие треугольники удобно кушать. А чтобы их сделать на вашей кухне, поделите арбуз на 4 части и нарежьте ломтиками.



Классический способ нарезки арбуза / Фото Pinterest

Арбузные палочки

Чтобы сделать такие палочки, не требуется специальной формы для нарезки. Разрежьте арбуз пополам и поделите его на квадраты, как на фото.

Дольки

Порежьте арбуз на кубики – и готово / Фото Pinterest

Чтобы создать такие арбузные дольки, нужно срезать верхушку и дно, после чего разделить арбуз на треугольники как торт.



Такие дольки сделать очень легко / Фото Pinterest

Способ без кожуры

Срезать кожуру арбуза очень удобно, ведь так вы сможете сполна насладиться фруктом и не переживать, куда деть его несьедобные остатки. Серединку можно нарезать треугольниками, квадратами или другими формами. Если кусочки маленькие, можете закрепить их на зубочистки, так будет удобнее есть.



Отделите серединку от кожуры – так удобнее есть / Фото Pinterest

Арбузные фигурки

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Арбуз можно нарезать интересными формами с помощью специальных трафаретов. Такие замечательные звезды, сердечки и елки вы легко сможете повторить дома.



Милые сердечки из арбуза / Фото Pinterest



Такие звездочки можно создать с помощью форм / Фото Pinterest



Арбузные елочки / Фото Pinterest

Шарики

Ложка для мороженого поможет вам креативно нарезать арбуз для гостей. Разрежьте пополам фрукт и проведите ложкой так, как с мороженым. У вас получатся идеальные шарики, которые можно поместить в кожуру вместо тарелки.



Выберите серединку ложкой для мороженого / Фото Pinterest



Оригинальное тарелка из кожуры / Фото Pinterest

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Ступеньки

Такую интересную нарезку сделать очень легко. Разделите арбуз и несколько долек, отделите мякоть. Порежьте все на ломтики и поставьте на шкурку, распределив кусочки по разным сторонам через один.