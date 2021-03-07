Каждый следующий год открывает новых гениев, которые создают новаторские изобретения в различных областях. Они изменили человечество, мир и кардинально улучшают образ жизни людей.

Но ученые не останавливаются и дальше продолжают создавать изобретения. Всем нам иногда так хочется заглянуть будущее и узнать, каким же оно будет и насколько далеко ступит вперед эра технологий и изобретений?

Поэтому мы вам представим 8 невероятных изобретений будущего, которые круто изменят нашу жизнь.

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Автомобили будут летать

Автомобили смогут использовать электромагнетизм: благодаря силе магнитного поля транспорт будет витать в воздухе. А топливо станет совсем ненужным. К концу XXI века дороги вместо асфальта будут строить из сверхпроводников. Автомобили превратятся в роботов, которые помогут вам спланировать день.



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2. Обувь, одежда, игрушки даже дома мы сможем печатать на 3-D принтере

Вскоре с помощью подобного принтера можно будет напечатать любую нужную вам вещь от нового платья до настоящего дома.



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3. Интернет будет везде и чтобы его найти нужно будет моргнуть глазами

Больше не будет возникать неприятных ситуаций, когда вы забыли имя собеседника, а в магазине вы сможете прочитать всю доступную информацию о товаре просто моргнув. Вы будете иметь бесконечный доступ к информации в любом месте и в любое время.



Фото kienthuc

4. Компьютеры будут считывать наши эмоции

По прогнозам Митио Каку, в будущем вместо интернета появится "брейнет": компьютеры смогут считывать с нашего мозга впечатления, воспоминания и эмоции и даже передавать их через Интернет.



Фото reddit

5. Вместо врача у нас будет умный гаджет

Вы не поверите – очереди в больницах станут архаичным прошлым, а врачебные ошибки сведутся к минимуму. Да и сама профессия врача очень изменится.

Теперь диагноз нам смогут ставить разумные гаджеты, причем выявить заболевания они смогут на ранних стадиях, а значит и само лечение будет происходить быстрее.



Фото onedio

6. Человеческие органы можно будет вырастить заново

Еще один прорыв медицины будущего – это возможность заново вырастить любую потерянную или поврежденную часть тела, в том числе и внутренние органы. Больную почку или печень можно будет легко заменить на новую – и для этого больше даже не потребуется доноров.



Фото kienthuc

7. Цвет предметов сможет меняться по вашему желанию

Только представьте: вы сможете менять цвет обоев и форму стульев когда и как угодно!

Пластик и даже металл станут как пластилин, который будет приобретать необходимую вам форму и цвет. Из таких материалов будут сделаны бытовая техника, мебель и даже детские игрушки.



Фото onedio

8. Обои в комнате станут умными

Даже обои в вашей комнате превратятся в компьютер. Вам не нужно будет включать телевизор – фильмы можно будет проектировать прямо на стене, достаточно будет только попросить об этом обои.



Фото kienthuc