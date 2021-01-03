Для того чтобы достичь определенных результатов, нужно много работать над собой, уверенно идти к своей цели и не отвлекаться на мелочи. Все успешные люди имеют определенные привычки, которые помогают соблюдать эти правила.

Идеи 24 помогут вам на основе примеров известных людей понять, как правильно строить планы на выходные, чтобы со временем стать успешными.

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Составлять план

Все успешные люди знают, что всегда нужно писать планы не только на рабочую неделю, но и на выходные. Так, Бенджамин Франклин всегда утверждал, что написание плана на выходные – это своеобразный способ восстановления сил.

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Активные выходные

Успешные люди знают, насколько важно всегда поддерживать себя в хорошей форме. Например, главный редактор "Vogue" играет в теннис, а британский миллиардер Ричард Брэнсон занимается кейтсерфингом.

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Ранний подъем

Успешные люди не спят до двух часов дня в воскресенье, – утверждает генеральный директор компании "Disney" Роберт Игер.

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Многозадачность

Многие уверены в том, что выполняя несколько дел одновременно мы успеваем гораздо больше. Но это ложное впечатление. Именно поэтому Тимоти Феррисс советует всем ставить не более двух целей или задач на выходной день.

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Время для размышлений

Билл Гейтс считает, что выходные – это прекрасное время для размышлений, которые должны быть неотъемлемой частью нашей жизни. В идеале нужно анализировать свои поступки, делать выводы и продумать, как сделать так, чтобы избежать каких-то ошибок.

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Хобби

Очень важно в период выходных уделить время для своего хобби. Это своеобразный способ освободиться от накопленного стресса. Например, Уоррен Баффетт любит играть на укулеле.

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Подготовка к следующей рабочей недели

Воскресенье стоит посвятить размышлениям и подготовиться к следующей неделе, – так считает совладелец "Twitter" и "Square" Джек Дорси.

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