У всех водителей случаются непредвиденные ситуации, в которых нужно реагировать быстро, правильно и без ущерба для других. Некоторые в таких случаях теряются, смущаются и не знают, как лучше поступить.

Поэтому мы подготовили для вас 10 простых лайфхаков, которые помогут найти выход в любых непредсказуемых ситуациях. Эти трюки простые, но даже профессиональные водители их могут не знать.

Читайте также: Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле

1. Запасной ключ

Не стоит носить запасной ключ для автомобиля вместе с другим комплектом, который у вас в кармане всегда. В случае, если вы потеряете некоторые вещи и ключи, запасной вариант останется у вас.

Фото proteste

2. Автомобильные дворники

Для того чтобы зимой автомобильные дворники не примерзали к стеклу, можно "одеть" их в старые перчатки или носки.

Фото 1gai

3. Отсутствие воронки

Если вам критически необходима лейка, но вы ее не имеете, попробуйте аккуратно свернуть лист бумаги и максимально быстро влить нужную жидкость.

Фото baomoi

4. Яркое солнце

Если вам стало трудно управлять автомобилем в солнечный день, вы можете продолжить автомобильный "козырек" бумагой или другими подручными средствами.

Фото livetrending

5. Много места в багажнике

Для того чтобы в багажнике было больше места, стоит аккуратно все сложить и закрепить на двери резиновый жгут, на котором можно разместить тряпки, салфетки, бумажные полотенца и тому подобное.

Интересно: Где спрятать деньги: 7 секретных мест, о которых не догадается ни один грабитель

6. Сон

Даже в автомобиле можно удобно и комфортно поспать. Для этого стоит лишь проявить немного фантазии и креативности.

Фото paranteze

7. Комфорт во время длительных поездок

Для того чтобы даже поездки на дальнее расстояние не вызывали у вас негативные эмоции и вы могли в любое время отдохнуть, возьмите с собой специальную автомобильную подушку. Подложив во время сна подушку под спину, вы избежите боли.

Фото emdep

8. Разморозить стекло

Поставив зимой автомобиль лобовым стеклом к ​​солнцу, вы сможете ускорить процесс размораживания стекла.

Фото emdep

9. "Полировка" фар

Если вы хотите, чтобы фары автомобиля выглядели красиво, в качестве подручного средства для чистки используйте зубную пасту. Результат вас удивит.

Фото okuzove

10. Отсутствие освещения

В любой ситуации можно найти выход, в том числе и тогда, когда вам не хватает света от фар.

Фото 1gai