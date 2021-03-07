10 автомобильных трюков, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций
У всех водителей случаются непредвиденные ситуации, в которых нужно реагировать быстро, правильно и без ущерба для других. Некоторые в таких случаях теряются, смущаются и не знают, как лучше поступить.
Источник:Harmonikum
Поэтому мы подготовили для вас 10 простых лайфхаков, которые помогут найти выход в любых непредсказуемых ситуациях. Эти трюки простые, но даже профессиональные водители их могут не знать.
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1. Запасной ключ
Не стоит носить запасной ключ для автомобиля вместе с другим комплектом, который у вас в кармане всегда. В случае, если вы потеряете некоторые вещи и ключи, запасной вариант останется у вас.
Фото proteste
2. Автомобильные дворники
Для того чтобы зимой автомобильные дворники не примерзали к стеклу, можно "одеть" их в старые перчатки или носки.
Фото 1gai
3. Отсутствие воронки
Если вам критически необходима лейка, но вы ее не имеете, попробуйте аккуратно свернуть лист бумаги и максимально быстро влить нужную жидкость.
Фото baomoi
4. Яркое солнце
Если вам стало трудно управлять автомобилем в солнечный день, вы можете продолжить автомобильный "козырек" бумагой или другими подручными средствами.
Фото livetrending
5. Много места в багажнике
Для того чтобы в багажнике было больше места, стоит аккуратно все сложить и закрепить на двери резиновый жгут, на котором можно разместить тряпки, салфетки, бумажные полотенца и тому подобное.
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6. Сон
Даже в автомобиле можно удобно и комфортно поспать. Для этого стоит лишь проявить немного фантазии и креативности.
Фото paranteze
7. Комфорт во время длительных поездок
Для того чтобы даже поездки на дальнее расстояние не вызывали у вас негативные эмоции и вы могли в любое время отдохнуть, возьмите с собой специальную автомобильную подушку. Подложив во время сна подушку под спину, вы избежите боли.
Фото emdep
8. Разморозить стекло
Поставив зимой автомобиль лобовым стеклом к солнцу, вы сможете ускорить процесс размораживания стекла.
Фото emdep
9. "Полировка" фар
Если вы хотите, чтобы фары автомобиля выглядели красиво, в качестве подручного средства для чистки используйте зубную пасту. Результат вас удивит.
Фото okuzove
10. Отсутствие освещения
В любой ситуации можно найти выход, в том числе и тогда, когда вам не хватает света от фар.
Фото 1gai
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