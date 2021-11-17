Сжигаем жир дома: 6 упражнений для тренировки в формате табата – видеоинструкция
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Наверное, у каждого такое бывает, что идти в зал ну совсем нет желания. На такой случай фитнесс-тренер Кирилл Торос подготовил 20-минутную тренировку, которую можно выполнить дома. Занимаясь с собственным весом, вы сможете проработать все свои мышцы!
Так, тренер показал на видео энергичную тренировку в формате табата. Она не только вовлекает в работу все мышцы тела, но эффективно сжигает лишние килограммы. Занимаясь по указанному принципу, вы сможете тратить по 15 килокалорий в минуту и худеть буквально на глазах!
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В чем суть табата
Структура занятия: 20 секунд нагрузка, выполняя упражнения, тогда 10 секунд – отдых. Такие круги нужно повторить 8 раз. Это один табата-раунд, он длится всего 4 минуты, но это будут по-настоящему безумные 4 минуты! Вы должны выкладываться на все 100%, если хотите получить результат от короткого тренинга.
Кому подходит тренировка табата
- для тех, кто хочет быстро похудеть;
- кто хочет избежать застоя в тренировках;
- кто стремится ускорить рост мышц;
- хочет получить новые ощущения от тренировок и прокачать свою выносливость.
6 упражнений для сжигания жира
- Выпады назад: 20 секунд;
- Хода руками в планку: 20 секунд;
- Динамическая планка: 20 секунд;
- Боковые скручивания: 20 секунд;
- Упражнение "челнок" для спины: 20 секунд;
- Скручивание на пресс: 20 секунд;
Тренировка в цифрах
- Выполняйте каждое упражнение по 20 секунд;
- Отдыхайте между упражнениями 10 секунд;
- Сделав 6 упражнений, вы закончите один круг, а таких кругов должно быть не менее 4.
- Отдых между кругами – 1 минута.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Сегодня любимая и эффективная тренировка. Если нет желания идти в зал или просто нет времени, это ваш вариант! Занимает около 20 минут и не требует инвентаря. Просто работая с собственным весом, вы сможете проработать все свои мышцы!
Тренировка:
Работаем в режиме табата 20/10: 20 секунд работаем и 10 секунд отдыхаем.
Сделав 6 упражнений, мы закончили один круг, таких кругов должно быть не менее 4.
Отдых между кругами 1 минута.
Начинайте с умеренного темпа, не нужно гнать по полной с первого упражнения.