6 лучших упражнений для рук с резинками: видео домашней тренировки
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Чтобы эффективно нагрузить мышцы рук, вам совсем необязательно таскать гантели или поднимать штангу. Даже в спортзал идти не нужно. Вы можете легко тренироваться на дому. А какие упражнения делать, смотрите дальше в нашем материале.
Фитнесс-резинки стали не только хорошим дополнением к занятиям на тренажерах, они отлично подходят и для полноценных тренировок. С их помощью можно проработать любую группу мышц. Сегодня же остановимся на руках.
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Упражнения для рук с резинками идеально подходят для тех, кто хочет получить подтянутые руки, но не любит при этом отжиматься и подтягиваться. Резинки и фитнесс-петли бывают разной жесткости и уровня сопротивления, поэтому вы сможете сами выбирать нагрузку и уровень сложности. Не стоит медлить и айда тренироваться вместе с Идеей 24!
Как накачать руки дома: комплекс упражнений с резинками
- Жим вверх
- Отвод плеча
- Сгибание руки для проработки бицепса
- Разгибание руки на трицепс
- Разгибание руки на трицепс из-за головы
- Тяга вверх для проработки плеча.
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Текст публикации Екатерины Кононовой:
Простые упражнения с фитнесс-резинкой для укрепления мышц рук.